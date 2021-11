Disney+, Prime Video & Netflix: Die neuen Filme und Serien der Woche

Mit mehr als 50 Filmen und Serien starten die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in den Dezember. Zu den Highlights gehören Lost in Space, Haus des Geldes und Marvel's Agents of Shield. Alle Neustarts der Woche findet ihr bei uns im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 48

14 Gipfel: Nichts ist unmöglich ab 29. November

The Summit of the Gods ab 30. November

More the Merrier ab 30. November

Charlies Formen und Farben: Klassische Märchen mal anders ab 30. November

Charlies Formen und Farben: Schneegeschichten ab 30. November

Charlies Formen und Farben: Das verschwundene Valentinsmusical ab 30. November

Lost in Space - Staffel 3 ab 1. Dezember

The Power of the Dog ab 1. Dezember

Kayko und Kokosh ab 1. Dezember

Kayko und Kokosh: Staffel 2 ab 1. Dezember

JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean ab 1. Dezember

The Night Before ab 1. Dezember

Lion - Der Lange Weg nach Hause ab 1. Dezember

Sparkle ab 1. Dezember

The Best of Me ab 1. Dezember

The Cleanse ab 1. Dezember

The Whole Truth ab 2. Dezember

Single All The Way ab 2. Dezember

Kojoten ab 2. Dezember

Haus des Geldes: Teil 5 - Ausgabe 2 ab 3. Dezember

Haus des Geldes: Von Tokio bis Berlin: Ausgabe 2 ab 3. Dezember

Jurassic World: Neue Abenteuer: Staffel 4 ab 3. Dezember

Coming Out Colton ab 3. Dezember

Cobalt Blue ab 3. Dezember

Mixtape ab 3. Dezember

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 48

Outbreak ab 29. November

Catch Me! ab 29. November

The 6th Day ab 29. November

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ab 30. November

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 48

Mayday - Alarm im Cockpit - Staffel 5, 7, 11, 14-16 ab 1. Dezember

Der Zweite Weltkrieg - Apokalypse der Moderne - Staffel 1 ab 1. Dezember

Small World - Kleine ganz groß - Staffel 1 ab 1. Dezember

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - Staffel 7 ab 1. Dezember

The Nightcrawlers ab 3. Dezember

Die Virus-Jäger ab 3. Dezember

Spielt das Wetter verrückt? ab 3. Dezember

Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt! ab 3. Dezember

King Arthur ab 3. Dezember

Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger ab 3. Dezember

Little Miss Sunshine ab 3. Dezember

Der gebuchte Mann ab 3. Dezember

Titanic ab 3. Dezember

Im Zeitraum vom 29. November bis 5. Dezember können sich Netflix-Abonnenten unter anderem auf die dritte und letzte Staffel der Sci-Fi-Serie Lost in Space freuen. Zudem werden neuen Folgen und Hintergrund-Dokus von Haus des Geldes ausgestrahlt. Mit The Power of the Dog zeigt sich weiterhin ein neuer Western mit Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunst und passend zur Vorweihnachtszeit kehren Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt sowie Anthony Mackie als Die highligen drei Könige zurück. Sehenswert dürfte auch die neue Bergsteiger-Doku "14 Gipfel" sein, die Nirmal Purja beim Besteigen aller Achttausender der Erde in nur sieben Monaten begleitet.Auf Amazon Prime Video stehen bisher nur Filme wie Outbreak und Catch Me! fest, da die Verkündung der Dezember-Highlights des Streaming-Dienstes weiterhin aussteht. Disney+ hingegen startet nach der Premiere von Hawkeye verhältnismäßig ruhig in den nächsten Monat. Zu sehen gibt es in dieser Woche die siebte Staffel von Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., die National Geographic-Doku The Nightcrawlers und zeitweilig exklusive Lizenztitel wie King Arthur, Life of Pi, Little Miss Sunshine und Titanic. Sobald Amazon seine Film- und Serien-Neustarts für Dezember nachreicht, werden wir die nachfolgende Auflistung aktualisieren.