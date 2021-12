Air4: Kult-Auto Renault 4 feiert 60. Jubiläum als Passagier-Drohne

Der französische Autohersteller Renault hat zum 60. Jubiläum der Vorstellung seines bis heute legendären Renault 4 eine besondere Interpretation des einstigen "französischen Käfers" vorgestellt - eine elektrisch betriebene Drohne für einen Passagier.

Gewicht sparen ist wichtig

Renault

Der Renault Air 4 wurde in Kooperation mit dem amerikanischen Design-Studio TheArsenale entwickelt und ist im Grunde nichts anderes als ein fliegendes Auto. Auf den zweite Blick entpuppt sich das Flug-Vehikel als Marketing-Aktion, denn die Macher haben eine aus Kohlenstofffasern gefertigte "Karosserie" mit einer vom originalen R4 inspirierten Form auf eine große Drohne geschnallt.Der Nutzer steigt in den Air4 ein, indem er zunächst die komplett in einem Stück und ohne Türen gefertigte Hülle am hinteren Ende anhebt. Diese ist an der Front an Scharnieren befestigt und bietet aufgrund der durch die Leistung der Drohne begrenzten Kapazität nur Platz für einen einzigen Passagier.Im Inneren ist der Air4 äußerst spartanisch ausgestattet, gibt es doch im Grunde nur die grundlegendst nötige Ausstattung, um den Passagier unterzubringen und das "fliegende Auto" abheben zu lassen. Renault will mit dem Projekt zeigen, wo sich die Marke vielleicht in 60 weiteren Jahren wiederfinden wird und wie ihre Produkte dann aussehen könnten.Der Hersteller spricht davon, dass der Air4 über einen 22.000Ah-Akku verfügt, macht aber keine Angaben zur Spannung. Die vier Propeller der Konzeptdrohne sollen 95 Kilogramm Schub bieten und können gemeinsam gut 380 Kilogramm heben. Wie schwer die Drohne selbst ist, ist bisher offen. Der Air4 soll mit bis zu 50 km/h abheben können, ist aktuell aber auf 15 km/h begrenzt. Die Fluggeschwindigkeit wird mit rund 93 Kilometern pro Stunde angegeben.Während der Air4 nur als Werbemaßnahme gedacht ist und in dieser Form niemals kommerzialisiert werden dürfte, hat Renault schon vor einiger Zeit angekündigt, den Renault 4 im Jahr 2025 als Elektroauto unter dem Namen Renault 4ever wiederbeleben zu wollen.