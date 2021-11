Wendelstein 7-X: Umbau abgeschlossen - Dauerbetrieb soll kommen

In Greifswald ist man bereit, den nächsten Schritt in Richtung einer funktionierenden Kernfusions-Anlage zu gehen. Der Wendelstein 7-X soll nach umfangreichen Umbauten nun in einen Dauerbetrieb gehen können, berichtet die Nachrichtenagentur DPA

Das Fusions-Experiment des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik hat bereits mehrfach kurze Durchläufe erlebt, bei denen das benötigte Plasma erzeugt und für wenige Augenblicke stabil gehalten werden konnte. Um allerdings mit einer Fusionsanlage Energie erzeugen zu können, muss ein möglichst dauerhafter Betrieb gewährleistet sein.Dies will man nun erstmals versuchen. Um die Voraussetzungen zu schaffen, haben die Wissenschaftler in Greifswald zuletzt noch 600 Wasserkühlkreise in die Anlage eingebaut. Damit soll nun der große Sprung geschafft werden: Nachdem das Plasma bisher Sekunden Bestand hatte, will man nun eine halbe Stunde schaffen - was dann im Grunde bereits die Grundlage für einen Dauerbetrieb wäre.Um diesen Schritt zu gehen, wurde die Anlage gegenüber dem letzten Start noch einmal deutlich umgebaut. Das ging soweit, dass der Wendelstein 7-X im Grunde einmal komplett auseinandergenommen und mit einigen Veränderungen wieder zusammengesetzt wurde. Wenn es nun gelingt, dauerhaft ein Plasma zu erzeugen und im System zu stabilisieren, wäre dies ein Meilenstein auf dem Weg zur Energieerzeugung über die Kernfusion.Allerdings wird die Verschmelzung von Atomkernen letztlich nicht in dieser Anlage stattfinden, denn Wendelstein 7-X ist erst einmal für die Erforschung des Plasmas an sich gedacht. Dieses muss letztlich so heiß sein, dass sich die darin befindlichen Atomkerne schnell genug bewegen, um die Abstoßungskräfte der Positronen zu überwinden und eine Verschmelzung zu ermöglichen. Im Inneren der Anlage wird das Plasma in einem Magnetfeld festgehalten, da es keine Materialien gibt, die der Hitze direkt standhalten könnten.