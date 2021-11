Berlin bekommt zweiten Apple Store - an einer prominenten Adresse

Apple hatte bisher in Deutschland 15 Stores, bald kommt Nummer 16 hinzu. Und dabei handelt es sich um ein Ladengeschäft in prominenter Lage, nämlich am Hackeschen Markt in Berlin. Es wird der zweite Standort des Konzerns in der deutschen Hauptstadt sein.

Anlaufstation für Kreative

Apple Store ist nicht gleich Apple Store. Das soll und muss man zu Beginn sicherlich feststellen. Denn obwohl die Läden des kalifornischen Herstellers bis ins letzte Detail durchdesignt sind, kann man einen Store in einem Einkaufszentrum einer kleineren Stadt nicht mit einem Flaggschiff-Geschäft wie beispielsweise am Berliner Kurfürstendamm vergleichen.Und Berlin bekommt demnächst einen zweiten Apple Store an prominenter Adresse, an dem auch (in normalen Zeiten) viele Touristen, aber auch Berliner zu finden sind. Denn Apple hat nun bestätigt, dass man in der Rosenthaler Straße 44, 10178 Berlin demnächst einen Store eröffnen wird (via Computer Base ). Das ist eine überaus prominente Adresse gegenüber den berühmten Hackeschen Höfen in Berlin Mitte. Die Wahl des Standortes ist sicherlich kein Zufall, denn nach einem Laden in Westberlin wird nun ein Store im Osten eröffnet, noch dazu an einer für ein "hippes" Publikum bekannten Gegend (Rosenthaler Platz/Torstraße).Apple schreibt dazu: "Bald ist unser neuer Store in Berlin Mitte für dich da. Hier, wo jede:r eine kreative Baustelle hat, unterstützen wir alle, die ihre Ideen umsetzen, etwas Neues ausprobieren oder ganz von vorne anfangen. Denn in Mitte ist alles möglich. Und genau darum sind wir hier."Der Konzern hat auch schon ein Bild des Gebäudes veröffentlicht, allerdings sind die Schaufenster noch abgeklebt. Wann der zweite Berliner Apple Store tatsächlich seine Pforten öffnet, ist noch nicht bekannt. Der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino schreibt hierzu lediglich, dass die Eröffnung "bald" erfolgen wird.