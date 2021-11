2-für-1-Deal: Amazon verkauft Echo Dot 3 im günstigen Doppelpack

Mit seinen frühen Black-Friday-Angeboten bietet Amazon derzeit zwei Möglichkeiten vergleichsweise günstig einen der beliebten Echo Dot (3. Gen.) Smart-Speaker zu kaufen. Entweder im Doppelpack als "2 für 1"-Deal oder per Alexa-Bestellung für nur 19,99 Euro.

Wenn es um smarte und gleichzeitig günstige WLAN-Lautsprecher geht, steht der Amazon Echo Dot bei vielen Smart-Home-Nutzern hoch im Kurs. Nicht nur bringt er die Sprachassistentin Alexa in die eigenen vier Wände, er bietet dank wiederkehrender Deals des Online-Händlers auch den niedrigsten Einstiegspreis. Aktuell veranstaltet Amazon die frühen Black-Friday-Angebote und nimmt dabei auch den Echo Dot der dritten Generation als Schnäppchen auf. Interessenten haben zwei Möglichkeiten zu sparen.Wer zwei der Smart-Speaker in den Warenkorb legt und an der Kasse den Amazon-Gutscheincodeeingibt, erhält beide - wie es der Coupon bereits erahnen lässt - zum Preis von einem. Rechnerisch landet man somit bei 19,99 Euro pro Echo Dot 3 . Der Deal macht sogar Sinn, da sich ein Doppelpack lohnen würde. Die Echo-Lautsprecher können als Gegensprechanlage zwischen zwei Räumen genutzt werden und zudem Anrufe zu Echo-Besitzern aus der eigenen Kontaktliste aufbauen. Hinzu kommen die klassischen Einsatzzwecke, wie die Steuerung des Smart-Homes, die Nutzung diverser Alexa-Skills und Co.Möchte man sein vorhandenes Echo- und Alexa-Ökosystem mit nur einem Echo Dot erweitern und auf das Doppelpack verzichten, kann man die Sprachassistentin für den Kauf zu Rate ziehen. Denn mit Befehlen wie "Alexa, bestelle einen Echo Dot" erhält man den einzelnen Smart-Speaker der dritten Generation jetzt für 19,99 Euro und somit den Preisvorteil des Bundles auch beim Einzelkauf. Auf einer speziellen Aktionsseite erklärt Amazon nicht nur den genauen Vorgang, sondern zeigt auch weitere Angebote, die über diese Methode günstig zu haben sind. Der Rabatt gilt nämlich zusätzlich für viele Fire TV Stick (4K)-Modelle.