Neue Aldi-PCs: Preiswerte Desktops und Gaming-Laptops ab 11.11.

Die beiden Discounter Aldi Nord und Aldi Süd zeigen sich zum Singles Day am 11. November mit einem neuen Multimedia-Prospekt. Ab 399 Euro wird man im gemeinsamen Online-Shop Desktop-PCs und Laptops für Einsteiger und Gamer sowie das Mittelklasse-Segment anbieten.

Neue Aldi-Notebooks für Gaming, Multimedia und Einsteiger

Medion / Aldi

Wer die Aldi-Prospekte der nächsten Woche durchgeblättert hat, wird bereits auf die neuen PCs der Discounter gestoßen sein, die ab dem 11. November 2021 nur über den Online-Shop verkauft werden. Für Einsteiger soll der Desktop-PC Medion Akoya E32014 in Frage kommen, der für 399 Euro mit einem Intel Core i3-10100 samt vier Rechenkernen und bis zu 4,3 GHz nebst 8 GB Arbeitsspeicher und einer 512 GB SSD ausgestattet ist. Gespart wird hier allerdings an den Funkverbindungen (nur WLAN-ac sowie Bluetooth 4.2) und auch auf USB-C muss verzichtet werden.Leistungstechnisch in einer ganze anderen Liga spielt hingegen der neue Medion Erazer Beast X20 , ein 17-Zoll-Notebook für Gamer mit QHD-IPS-Display (165 Hz), Intel Core i7-11800H, 32 GB DDR4-RAM, Nvidia GeForce RTX 3070-Grafikkarte und einer 1-TB-SSD. Hinzu kommen zeitgemäße Technologien wie Wi-Fi 6 (WLAN-ax), Bluetooth 5.0 und diverse USB-Ports inklusive Thunderbolt 4. Die Akkulaufzeit beträgt allerdings nur drei Stunden. Weit entfernt vom günstigen Desktop ist der Preis. Für den Spiele-Laptop werden 1899 Euro fällig.Im Multimedia-Bereich bieten Aldi Nord und Aldi Süd hingegen die Notebooks Medion Akoya S15449 (15,6 Zoll) und Akoya S17405 (17,3 Zoll) an. Für 899 Euro respektive 699 Euro gibt es auch hier aktuelle Intel Core i7- und Core i5-Prozessoren, bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB / 512 GB SSDs. Um Mails zu checken, durch soziale Netzwerke zu klicken oder an Videokonferenzen teilzunehmen könnte allerdings auch das Medion Akoya E14410 mit Intel Core i3, 4 GB RAM und 128 GB SSD inklusive Aldi Talk-SIM für 399 Euro ausreichen.