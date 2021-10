Punkte sammeln: Media Markt startet sein neues Bonus-Programm

Nicht mehr nur Saturn, auch Media Markt bietet seinen Kunden ab sofort ein Programm zum Punktesammeln an. Den Mitgliedern des kostenlosen Clubs werden für jeden ausgegebenen Euro Punkte gutgeschrieben, die ab einem Schwellenwert gegen Gutscheine eingetauscht werden.

MediaMarkt-Punktesystem bringt nur 1 Prozent Rabatt

Egal ob Payback, DeutschlandCard oder Miles & More, das Sammeln von Bonuspunkten in Online-Shops scheint hierzulande weiterhin im Trend zu sein. Während das mit der Saturn-Card schon länger möglich ist, zieht nun auch der Media Markt-Club nach und bietet eine effektive, wenn auch überschaubare Möglichkeit des Punktesammelns an. Wer sich kostenlos registriert , erhält für jeden ausgegebenen Euro insgesamt 10 Punkte für das interne Kundenkonto des Händlers.Werden insgesamt 1.000 Euro ausgegeben, also 10.000 Punkte gesammelt, versendet Media Markt automatisch per E-Mail einen 10-Euro-Coupon, der für den nächsten Einkauf genutzt werden kann. Dabei zählen sowohl die Anschaffungen im Online-Shop, als auch die aus den Filialen. Bei Shopping-Trips in die Media Märkte vor Ort muss allerdings die Club-Karte in physischer oder virtueller Form an der Kasse vorgelegt werden, während online der Login in das Kundenkonto ausreicht.Wer seine Technik-Einkäufe hauptsächlich über Media Markt abwickelt, für den ist das Punktesammeln eine nette Dreingabe. Ob ein Rabatt in Höhe von 10 Euro bei einem Einkaufswert von 1.000 Euro viele Neukunden anspricht, dürfte auf einem anderen Blatt Papier stehen. Die allgemeinen Vorteile des MediaMarkt-Club bleiben neben dem Punkte-Programm weiterhin erhalten. Zu ihnen zählen ein verlängertes Umtauschrecht von 28 Tagen, digitale Quittungen und diverse Gutscheine sowie "Überraschungen" zu Geburtstagen.