Vodafone-Störung: Ausfälle durch Wartungsarbeiten am 22. Oktober

Erneut müssen Vodafone-Kunden mit Störungen und Ausfällen im Kabelnetz rechnen, die heute aufgrund von Wartungsarbeiten für viele Regionen Deutschlands angekündigt wurden. Wir zeigen, wer mit Einschränkungen beim Internet, Fernsehen und der Telefonie rechnen muss.

tagsüber

Raum Bochum

Raum Gelsenkirchen

Raum Gießen

Raum Karlsruhe

Raum Singen

Raum Stuttgart

Raum Villingen

Raum Bielefeld

Raum Mannheim

Nienburg

Raum Ravensburg

Raum Sigmaringen

Raum Soest

Laut aktuellen Informationen werden ein Großteil der Wartungsarbeiten am heutigen 22. Oktoberdurchgeführt. Dabei ist nicht mit einer kompletten "Downtime" zu rechnen, sondern mit sporadischen Verbindungsabbrüchen. Dennoch dürften die Vodafone-Ausfälle in vielen Regionen zu einer mehr oder weniger starken Beeinträchtigung des Internet-, Telefon- und TV-Betriebs führen. Betroffen sind folgende Städte und Gemeinden in Deutschland.Weiterhin wurden in der vergangenen Nacht vom 21. auf den 22. Oktober (Donnerstag auf Freitag) zusätzliche Wartungsarbeiten durchgeführt. In der Vodafone-Community wurden die Ausfälle lediglich mit einer Dauer von bis zu 10 Minuten angesprochen. Bis 9 Uhr sollten diese seitens Vodafone abgeschlossen werden können. Falls es bei euch in der Nacht also zu Problemen gekommen ist, könntet ihr in diesen Regionen ansässig sein.Seit August bietet Vodafone seinen Gigabit-Zugang unter dem Tarif CableMax 1000 für monatlich nur noch 39,99 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit an. Die Rabattaktion veranstaltet der Netzbetreiber bis zum 1. November. Die Buchung ist sowohl für Neukunden als auch Bestandskunden möglich, die aus einem günstigeren Tarif auf den neuen CableMax 1000 wechseln. Vodafone verspricht eine maximale Download- und Upload-Ge­schwin­dig­keit von 1000 Mbit/s respektive 50 Mbit/s. Laut Produktdatenblatt stehen davon normalerweise 850 Mbit/s bzw. 35 Mbit/s zur Verfügung.