AirPower? AirDesk! Schreibtisch lädt Smartphone & Co an jeder Stelle

Apples sagenumwobene Ladematte AirPower lässt auch Jahre nach ihrer Ankündigung weiter auf sich warten und wird wohl so schnell auch nicht auf den Markt kommen. Ein chinesischer Vlogger hat sich stattdessen einen ganzen Wireless-Charging-Tisch gebaut, den er AirDesk nennt.

AirDesk: Wireless-Charging-Tisch aus China

Fokusmodus verweigert Laden, wenn das Smartphone zu früh bewegt wird

He Shijie

Shijie He, der auf dem chinesischen Videoportal Bilibili mit über acht Millionen Abonennten zu den erfoglreichsten Technik-Vloggern gehört, machte vor einigen Monaten mit einem exklusiven Interview mit Apple-Chef Tim Cook auf sich aufmerksam. Jetzt legt er nach und hat das sogenannte AirDesk vorgestellt, bei dem es sich ihm einen von ihm stark modifizierten höhenverstellbaren Schreibtisch handelt.Das Besondere an Hes AirDesk ist, dass der Tisch unter anderem über ein aus Servomotoren und entsprechenden Schienen konstruiertes System verfügt, auf dem ein Wireless-Charging-Dock unter der Oberfläche an jeden beliebigen Punkt auf dem Tisch fahren kann. Auf diese Weise kann man sein Smartphone oder andere Geräte mit Qi-Charging-Support an jede Stelle auf dem Tisch legen, woraufhin das Ladegerät dort hinfährt.Zusätzlich sind zwei weitere, fest positionierte Wireless-Charger integriert, um weitere Geräte drahtlos zu laden. He hat den Tisch außerdem mit einigen "smarten" Funktionen aufgewertet, die ihm ein effektiveres Arbeiten ermöglichen sollen - oder einfach nette Gimmicks sind. Unter anderem bietet ein "Prototyp" die Möglichkeit, eine auf einem magnetischen Dock stehende Kaffeetasse auf Knopfdruck zum Nutzer fahren zu lassen.Interessanter ist hingegen der sogenannte "Fokusmodus", bei dem der Nutzer gezwungen wird, das Smartphone für mindestens 25 Minuten an der gleichen Stelle auf dem Charging-Dock liegen zu lassen. Entfernt man es früher, verweigert das Dock den Ladevorgang. He behauptet, dass man auf diese Weise zu einem konzentrierten Arbeiten gezwungen werden können.Hes AirDesk beherbergt darüber hinaus auch einen kompletten, in Einzelteilen verbauten Desktop-PC. Die Steuerung des frei positionierbaren Charging-Docks erfolgt unter anderem über zwei Arduino-Controller. Der Bastler lässt sich übrigens bei Bedarf auch stündlich daran erinnern, doch bitte nicht zu lange vor dem Rechner sitzen zu bleiben, um so seiner Gesundheit nicht zu schaden.Das Video ist in China bereits zig Millionen Mal gesehen worden, wobei auch der Sponsor des Clips profitiert. He ließ sich von einem Hersteller von höhenverstellbaren Schreibtischen unterstützen, dessen Aktie in Folge des Erfolgs des Videos zeitweise um mehr als 14 Prozent zulegen konnte.