Das Buch von Boba Fett: Disney hat endlich das Startdatum verraten

The Mandalorian war der bisher größte Hit auf Disney+ , die erste Star Wars-Real-Serie sorgte zwei Staffeln lang für Begeisterung unter Sci-Fi-Fans. Auf die Dritte werden "Mando"-Fans aber noch warten müssen. Die gute Nachricht: Stattdessen gibt es Abenteuer von und mit Boba Fett.

Boba Fett ergänzt The Mandalorian

Lucasfilm

Boba Fett ist sicherlich so etwas wie der "Vater" von The Mandalorian: Zwar hatte der legendäre Kopfgeldjäger in der Original-Trilogie nur kleine Auftritte, wurde aber dennoch zu den legendärsten Figuren der ganzen Reihe. Der Kult von Fans blieb jahrelang ungebrochen und in den Prequels wurde auch der Ursprung des von Temuera Morrison gespielten Charakters verraten.Dazu gab es Romane, in der breiten Popkultur kamen Boba Fett bzw. Mandalorianer aber erst mit der Serie auf Disney+ richtig an. Und wie sie das taten: The Mandalorian kann und muss man als Megahit bezeichnen, der von Pedro Pascal gespielte (bzw. eher gesprochene) Charakter hat zwei Staffeln lang die Abonnenten des neuen Streaming-Dienstes begeistert.Doch aktuell legt "Mando" eine Pause ein. Das bedeutet allerdings nicht, dass Star Wars-Fans auf neuen Stoff verzichten müssen. Und das ist mehr als gleichwertiger Ersatz: Denn Das Buch von Boba Fett ist ein Spinoff, das die Zeit bis zur dritten Staffel mehr als nur überbrückt. Disney hat nun auch endlich das genaue Startdatum bekannt gegeben, nämlich den 29. Dezember 2021.Allzu viel ist über die Handlung aber immer noch nicht bekannt. Disney dazu: "Das Buch von Boba Fett, ein spannendes Star Wars-Abenteuer, führt den legendären Kopfgeldjäger Boba Fett und die Söldnerin Fennec Shand in die Unterwelt der Galaxis, als sie in die Wüste von Tatooine zurückzukehren, um Anspruch auf das Gebiet zu erheben, das einst von Jabba dem Hutten und seinem Verbrechersyndikat regiert wurde."Die Hauptrollen übernehmen Temuera Morrison und Ming-Na Wen. Bisher macht Disney auch ein Riesengeheimnis zu den Beteiligten, denn das sind die einzigen beiden Namen, deren Mitwirkung bekannt ist. Auf Seiten hinter der Kamera sind aber die von The Mandalorian bekannten Personen dabei, darunter als Produzenten Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez und Kathleen Kennedy.