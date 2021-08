Nur diese Woche: Media Markt und Saturn starten neue Knaller-Deals

Media Markt und Saturn starten in eine neue Schnäppchen-Woche. Nur für kurze Zeit sind in den Online-Shops und Prospekten viele günstige Technik-Angebote zu finden, die wir für euch durchstöbert haben. Die besten Deals aus den August-Sales zeigen wir in diesem Überblick.

Interessant für Gamer: Drei Top-Spiele für die Nintendo Switch für 111 Euro kaufen

Nur für kurze Zeit: LG-Deals bei Saturn und WSV bei Media Markt

Günstige Laptops, Desktop-PCs, Fernseher, SSDs und Haushaltsgeräte

Neues Prospekt und 'Best of LG'-Deals

Die besten Technik-Deals im neuen Prospekt

Wer auf der Suche nach Schnäppchen in letzter Minute ist, sollte sich zuerst die "Best of LG"-Aktion bei Saturn mit günstigen OLED-TVs und Co. genauer ansehen. Vergleichen könnte man das Ganze mit dem Wahnsinns-Schnell-Verkauf (WSV) bei Media Markt, der auch nur noch in dieser Woche veranstaltet wird. Abseits der Prospekte gibt es einen neuen Samsung-Cashback und exklusive Angebote für Inhaber der kostenlosen, digitalen Saturn-Card. Ebenso veranstaltet man viele Deals rund um Haushaltsgroßgeräte In den Online-Shops stehen natürlich wieder einmal die Klassiker im Fokus. Stark reduzierte Technik gibt es somit in den Kategorien der Fernseher, Notebooks, Smartphones und Haushaltsgeräte. Zudem sind uns diverse SSDs, Festplatten, Tablets und Kameras bei der Recherche über den Weg gelaufen, die sich in Hinsicht auf das Preis-Leistungs-Verhältnis durchaus sehen lassen können. Interessant: Die neuen Samsung Galaxy Z-Smartphones und günstige Dyson-Akku-Staubsauger Gutscheine oder Coupon-Codes benötigt ihr für den Rabatt nicht. Der finale Preis samt Direktabzügen zeigt sich im Warenkorb und an der Kasse. Die Lieferung ist oft versandkostenfrei und alternativ kann während der Bestellung eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden.Werfen wir zuerst einen Blick auf die "Best of LG"-Aktion bei Saturn, da diese bereits am 25. August ausläuft. Im Online-Shop sind hier günstige Bundles aus Smart-TVs und Soundbars bzw. Lautsprechern verfügbar, wie der große LG 75 UP 7800 9LB (75 Zoll) samt LG DSN4 Soundbar und Subwoofer für nur noch 1299 Euro. Deutlich interessanter scheinen jedoch die OLED-Fernseher samt Gutschein-Dreingabe zu sein. Als Highlight gilt der LG OLED 55 A1 9LA (55 Zoll) für 1149 Euro, den euch Saturn zusammen mit einem 150-Euro-Coupon für den nächsten Einkauf zukommen lässt. Bei Premium-Modellen wie dem LG OLED 65 CX 6LA (65 Zoll) und dem LG OLED 77 B1 9LA (77 Zoll) gibt es sogar bis zu 500 Euro on top.Bei Media Markt steht hingegen ein netter Samsung-Cashback unter den Angeboten, der sich vor allem auf neue (Neo) QLED-Fernseher mit bis zu 700 Euro auswirkt. Den Bestseller Samsung GQ 65 Q 95 T (65 Zoll) gibt es aktuell für 1299 Euro nach Direktabzug und oben drauf kommt wahlweise ein 100-Euro-Cashback von Samsung oder ein Galaxy A51 Smartphone. Bei Spitzenmodellen wie dem Mini-LED-Fernseher Samsung GQ 65 QN 91 A (65 Zoll) sind es hingegen 300 Euro Direktabzug zzgl. 250 Euro Cashback - Endpreis: Nur 1479 Euro. Vor dem Kauf sollte man aber auch den Wahnsinns-Schnell-Verkauf des Online-Shops durchstöbern, der ebenfalls viele TV-Schnäppchen mitbringt.Die WSV-Deals aus den Prospekten von Media Markt und Saturn stehen aber auch für günstige Notebooks und TV-Geräte abseits von Samsung und LG. Hier bieten die Händler bis zu 300 Euro Direktabzug auf nahezu alle vorrätigen Geräte. Ein gutes Beispiel ist der ASUS VivoBook 15 Laptop mit Full-HD-Display, Intel Core i5-Prozessor, 8 GB RAM und 512 GB SSD für nur noch 529 Euro. Oder aber der Desktop-PC HP M01-F1303NG mit ähnlicher Ausstattung und zusätzlicher 1-TB-Festplatte zum gleichen Preis von 529 Euro. Beworben wird zudem der Philips 65 OLED 855/12 (65 Zoll) als Premium-TV mit Ambilight für nur 1499 Euro.Ist man hingegen auf der Suche nach einem neuen Smartphone, sollte man sich den 19%-MwSt.-Rabatt auf Oppo-Geräte genauer ansehen oder sich für eines der neuen Samsung Galaxy Z-Modelle samt Pre-Order-Boni entscheiden. Gefallen finden wir aber auch an der SanDisk SSD Plus mit 1 TB für unter 90 Euro oder der WD Blue 3D SSD mit 500 GB für nur noch 59 Euro. Eines der Bestseller ist zudem die Samsung 980 NVMe-SSD im M.2-Format mit 1 TB Speicher für nur noch 127 Euro. Abschließend empfiehlt sich der Kaffeevollautomat Saeco Xelsis SM7683/10 für nur 999 Euro und der Roborock S6 MaxV Saugroboter für 436 Euro. Saturn und Amazon