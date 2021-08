Epic Games Store: Zwei neue Gratis-Spiele für Indie-Fans ab 17 Uhr

Ab 17 Uhr findet man heute zwei neue kostenlose Spiele im Epic Games Store, die vor allem Indie-Fans interessieren dürften. Neben dem Stra­te­gie-Shooter Void Bastards wird mit Yooka-Laylee ein Open-World-Platt­former angeboten. Der Gratis-Download ist bis zum 26. August möglich.

"Void Bastards" von Blue Manchu und Humble Games

"Yooka-Laylee" von Playtonic und Team 17

Nach bekannter Manier wird der Epic Games Store am Nachmittag des 19. August zwei weitere Titel kostenlos in die Spielebibliothek interessierter Spieler wandern lassen. Während die Macher von Bioshock ihren knapp zwei Jahre alten Strategie-Shooter Void Basters in einem Sci-Fi-Setting gratis zur Verfügung stellen, kann sich Yooka-Laylee auch nach mehr als vier Jahren am Markt noch immer sehen lassen. Die bunte und offene Spielwelt rund um die beiden Charaktere Yooka und Laylee lässt sich sowohl im Einzel- als auch im Mehrspieler-Modus erkunden.Um die Gratis-Spiele im Epic Games Store abzuholen, reicht ein Besuch der jeweiligen Produktseite aus. Das Angebot endet am 26. August 2021. Bis 17 Uhr habt ihr zudem weiterhin die Möglichkeit, den Space-Western Rebel Galaxy gratis herunterzuladen.Vergiss alles, was du über Ego-Shooter weißt: Void Bastards überlässt dir das Kommando, einfach nur zielen und schießen genügt nicht. Deine Aufgabe ist es, die Void Bastards aus dem Sargasso-Nebel zu führen. Es ist deine Entscheidung, wohin du gehst, was du tust und gegen wen du kämpfst. Bei alldem musst du einen kühlen Kopf bewahren und dafür sorgen, dass du im Angesicht schrecklicher Gegner niemals deine Strategie vergisst.Erkunde als das Kumpel-Duo Yooka (der Grüne) und Laylee (die witzige Fledermaus mit der großen Nase) riesige, wunderschöne Welten, triff (und besiege) unvergessliche Charaktere, horte jede Menge glitzernde Sammelobjekte und begib dich auf ein episches Abenteuer, um dem fiesen Firmenboss "Capital B" einen Strich durch die Rechnung zu machen, denn dieser will alle Bücher der Welt aufsaugen ... um sie in puren Profit zu verwandeln!