Samsung Galaxy A52s: Neue Premium-Mittelklasse offiziell vorgestellt

Nach diversen Leaks hat Samsung sein neues Galaxy A52s offiziell vorgestellt. Das Mittelklasse-Smartphone mit 120-Hz-Display wird Anfang September erscheinen. Vorteile ergeben sich vor allem in Hinsicht auf die Leistung. Der Hersteller setzt auf einen Snapdragon 778G-Chip.

120-Hz-Bildschirm, fünf Kameras, neuer Snapdragon und Co.

Samsung

Wie üblich ist die Vorstellung des Samsung Galaxy A52s keine Überraschung mehr, nachdem unter anderem viele Bilder und detaillierte technische Daten des Android 11-Modells im Vorfeld durchgesickert sind. Die Südkoreaner bestätigen jetzt die Leaks der letzten Tage und wollen - zumindest in Großbritannien - ab dem 24. August erste Vorbestellungen entgegennehmen und den Nachfolger des beliebten Galaxy A52 am 3. September ausliefern. Der Preis wird 409 Pfund oder umgerechnet circa 479 Euro betragen.In Hinsicht auf die Ausstattung bietet das Samsung Galaxy A52s ein 6,5 Zoll großes Super AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz im Infinity-O-Design. Die Frontkamera kommt mit seinen 32 Megapixeln (f/2.2) somit innerhalb eines Punch-Holes unter. An der Rückseite des 5G-Smartphones setzt der Hersteller bekanntlich auf ein Quad-Kamera-System mit bis zu 64 Megapixeln und zusätzlichen Sensoren für den Ultraweitwinkel (12 MP, f/2.2), Makroaufnahmen (5 MP, f/2.4) und einen Tiefensensor (5 MP, f/2.4).Für den Antrieb ist der Qualcomm Snapdragon 778G verantwortlich, ein Achtkern-Prozessor (Octa-Core) mit Taktraten von bis zu 2,4 GHz. Hinzu kommen wahlweise 6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher und ein interner Speicher mit bis zu 256 GB. Letzterer kann mit Hilfe einer MicroSD-Karte erweitert werden. Abseits davon kommen ein 4500-mAh-Akku, ein On-Screen-Fingerabdruckleser und das "Super Fast Charging" mit 25 Watt zum Einsatz. WLAN-ac, Bluetooth 5.0 und NFC sind nebst USB-C-Anschluss ebenfalls an Bord.In einem nach IP67-Standard wasserdichten Gehäuse wird das Samsung Galaxy A52s in den Farben Awesome Black, White, Violet und Mint erscheinen. Eine offizielle Ankündigung für den deutschen Markt steht bislang noch aus, wird allerdings im Laufe des Tages inklusive detaillierter Preis- und Release-Angaben erwartet.