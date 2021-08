Pixel 5a: Vorstellung des Google-Smartphones steht offenbar kurz bevor

Die Fachwelt und interessierte Kundschaft warten schon mit großer Spannung auf das Pixel 6, das für nächsten Herbst erwartete neue Google-Smartphone dürfte für viel Aufsehen sorgen. Doch bis dahin gilt es, einen "Vermissten" aufzuspüren, nämlich das Pixel 5a. Das dürfte bald passieren.

Nicht viel Neues, dafür eher günstig

Pigtou / xleaks7

Seit Wochen beflügelt das Pixel 6 die Fantasien der technikinteressierten Öffentlichkeit, der kalifornische Suchmaschinenriese hat das Gerät auch schon offiziell vorgestellt bzw. angekündigt. Das runderneuerte Gerät der Pixel-Reihe wird auch zahlreiche spannende Features bieten, darunter erstmals einen selbstentwickelten Chip und eine komplett neue Kameraeinheit.Zuvor sollte es allerdings das Pixel 5a geben. Dieses Gerät schwirrt schon seit Wochen und Monaten durch die Gerüchteküche. Eigentlich veröffentlicht Google zwischen den Pixel-Hauptvarianten ein mit "a" gekennzeichnetes Zwischenmodell, das zur erschwinglichen Mittelklasse zu zählen ist. Doch im Fall des Pixel 5a gab und gibt es etliche Unklarheiten.Denn trotz Leaks und angeblichen Google-Statements gilt das Gerät als so etwas wie verschollen. Kein Wunder: Das Smartphone baut auf dem Design des Pixel 4 von 2019 auf, auch die Hardware dürfte kaum jemanden vom Hocker reißen - schon gar nicht angesichts des Pixel 6.Dass das Pixel 5a existiert und auch vor der Veröffentlichung steht, zeigt nun ein weiterer Leak: Denn Android Police konnte Fotos in die Hand bekommen, die von Reparatur-Einrichtungen stammen, die sich auf den Launch des Geräts vorbereiten. Die Quelle des renommierten Android-Blogs konnte auch einen Termin für die Enthüllung des Geräts nennen: 17. August, also morgen.Früheren Gerüchten zufolge wird man das Pixel 5a ab 26. August kaufen können, als Preis wurden seinerzeit rund 450 Dollar genannt. Allerdings wird die Verfügbarkeit offenbar stark begrenzt sein, denn das 5G-Smartphone wird wohl nur in den USA und Japan erscheinen.