AVM FritzOS 7.28: Weitere FritzBoxen erhalten jetzt das neue Update

AVM stellt für die beiden DSL-Router FritzBox 7580 und FritzBox 7430 ein neues Wartungsupdate auf FritzOS 7.28 zum Download bereit. Verbesserungen wurden in der System- und WLAN-Stabilität sowie bei Google-Diensten und SMB-Problemen unter MacOS vorgenommen.

Verbesserungen nach dem FRITZ!OS 7.28-Update

Verbesserung: Stabilität angehoben (nur 7580)

Änderung: Notwendige Anpassung an veränderte Anforderungen zur Authentifizierung bei Google (Google-Telefonbuch und -Kalender)

Verbesserung: Interoperabilität für CardDAV-basierte Online-Telefonbücher erhöht

Verbesserung: Optimierte Behandlung von Rufumleitungen bei SIP-Trunks, die eine Rufumleitung in der Rufphase unterstützen

Verbesserung: Stabilität angehoben (nur 7580)

Behoben: Mit macOS Big Sur Version 11.3 konnte keine Netzlaufwerkverbindung (SMB) aufgebaut werden

Das Berliner IT-Unternehmen arbeitet scheinbar mit Hochdruck daran, nahezu sämtliche FritzBox-Modelle des aktuellen Router-Lineups mit dem neuen Fritz!OS 7.28 zu versorgen. Nachdem in der letzten Woche diverse LTE-, VDSL- und Cable-Produkte aktualisiert wurden, geht es heute mit der FritzBox 7580 und 7430 weiter. Die im unteren Bereich dieses Artikels aufgeführten Patch Notes unterscheiden sich dabei kaum von den Änderungen der letzten Tagen. Nach bekannter Manier hebt AVM die Stabilität der Firmware und des WLAN an, von der aktuell allerdings nur die FritzBox 7580 profitiert.Für beide DSL-Router wird hingegen ein Fehler behoben, der unter MacOS 11.3 Big Sur dazu führte, dass Netzlaufwerkverbindungen (SMB) nicht korrekt aufgebaut werden konnten. Weiterhin werden Anpassungen hinsichtlich der veränderten Anforderungen für die Google-Authentifizierung vorgenommen, damit auch zukünftig die Einspeisung von Google-Telefonbüchern und -Kalendern gewährleistet werden kann. Außerdem schraubt AVM an der Interoperabilität für CardDAV-Telefonbücher und optimiert die Rufumleitungen bei SIP-Trunks.Besitzer der FritzBox 7580 und FritzBox 7430 können sich das Update auf FritzOS 7.28 ab sofort über das Browser-Interface ihres Router herunterladen. Alternativ kann das Image der Software über den AVM-FTP bezogen werden.