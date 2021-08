Whatsapp-Update startet Einmalansicht von Bildern und Videos

Whatsapp hat jetzt die Freigabe für das Senden von Fotos und Videos zur Einmalansicht bestätigt. Nutzer können damit nun Bilder und Videos austauschen, die Empfänger nur einmalig ansehen und nicht direkt speichern können.

Die neue Funktion war schon lange in der Testphase und wird nun allen Nutzern zur Verfügung stehen. Es handelt sich dabei um eine Option, mit der man als Sender bestimmen kann, dass der Empfänger eines Fotos oder Videos die Datei nur zur Einmalansicht erhält.Wichtig dafür ist, dass man die jeweils aktuellste App-Version nutzt. Dann geht man beim Teilen eines Fotos oder Videos so vor wie immer. Man wählt die Datei aus und bevor man auf Senden klickt, kann man in dem Feld für die Bildunterschrift die "1" aktivieren. Der Empfänger erhält nur ein Symbol, dass er eine einmalig anschaubare Datei erhalten hat, anstelle der regulären Vorschau des versendeten Bildes.Wenn der Empfänger die Nachricht geöffnet hat, verschwindet sie im Anschluss aus der Chat-Übersicht und lässt sich auch nicht direkt abspeichern. Der Sender kann übrigens nur dann sehen, dass der Empfänger das zur einmaligen Ansicht gesendete Foto oder Video geöffnet hat, wenn die Lesebestätigungen aktiviert wurden. Wird die zur Einmalansicht versendete Datei nicht geöffnet, verschwindet sie automatisch nach 14 Tagen.Weitere Details zu der neuen Funktion hat Whatsapp in einer FAQ zusammengestellt. Dort warnt Whatsapp auch noch einmal ausdrücklich, dass man solche Dateien nur versenden sollte, wenn man dem Empfänger vertraut und andersherum nur öffnet, wenn man dem Sender vertraut. Empfänger der Einmalansicht können die Bilder zwar nur einmal ansehen, aber zum Beispiel über die Screenshot-Funktion speichern oder diese Limitierung durch die Aufnahme des Bildschirms mit einem weiteren Handy umgehen.