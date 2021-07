Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im August

Amazon stellt seinen Prime-Mitgliedern im August erneut eine handvoll Gratis-Spiele und Ingame-Inhalte via Prime Gaming bereit, deren Highlights man jetzt offiziell bekannt gibt. Unter anderem erhalten Kunden Battlefield 5 und Indiana Jones im kommenden Monat kostenlos.

Viele Prime Gaming Ingame-Inhalte und Twitch-Drops

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke - August 2021

Epic Seven - 1x Tera-Phantasma, 1,000,000 Golds, 20x Leif

Fall Guys: Ultimate Knockout - Beetle Buddy Bundle + 6,500 Kudos

FIFA - 1X Player Pick 4 OVR 83+ Players, 5x Gold Rare Players, FUTTIES Players Items sind für begrenzte Zeit in FUT 21 verfügbar

Genshin Impact - 60x Primogems, 8x Hero's Wit, 5x Pilzpizza

Last Day on Earth - Kevlar Armor Set, Minigun

Legends of Runeterra - Epic Wildcard

Paladins - Carnival Ying

Rainbow Six Siege - 7-Tage Renown Booster

SMITE - Gummy Worm Medusa

VALORANT - Gun Buddy

World of Tanks - Fresh Look-Bundle mit einem von drei Fresh 2D Styles, speziellen Decals, einer exklusiven Medaille, Panzern zum Mieten, Consumables, XP-Missionen und drei Tage Zugang zu World of Tanks Premium

World of Warships - Emden, Tier 2-Deutscher Kreuzer und Kommandant mit 3 Skillpunkten

World of Warships - 30 Einheiten Event-Währung, holländischer Kommandant Dasha mit 10 Skillpunkten

2. August - Kostenlose Spiele mit Prime: Battlefield V, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Metamorphosis, A Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura's Story, Planet Alpha, Secret Files: Tunguska und Lost Horizon 2

Battlefield V, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Metamorphosis, A Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura's Story, Planet Alpha, Secret Files: Tunguska und Lost Horizon 2 2. August - Letzte Gelegenheit: Battlefield 1, Batman - The Enemy Within - The Telltale Series, RAD, The Wanderer: Frankenstein's Creature, Tales of the Neon Sea, Automachef und Portal Dogs

2. August - League of Legends - Mystery Skin Shard

2. August - Sea of Thieves - Ruby Splashtail Hull, Pack: Ruby Splashtail Hull, Knife Trick Emote

3. August - Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest Hero Trial Cards of Ruby (7 Tage), Skin Trial cards of Ruby-Lady Zombie (7 Tage), Hero Trial Cards of Ling (7 Tage), Skin Trial Cards of Ling-Street Punk (7 Tage)

4. August - MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box Ingame-Währung

11. August - Epic Seven - 5x Greater Accessory Charms, 500.000 Gold

11. August - Destiny 2- Fireworks Exotic Emote, Fast Lane Shell Exotic Ghost, Vanishing Point Exotic Sparrow, Vor Pyl VIII Legendary Ship

12. August - Last Day on Earth - Rank III Husky Puppy

12. August - League of Legends - Mystery Skin Shard

13. August - Legends of Runeterra - Epic Wildcard

Alle Spiele und Loot im Überblick

Amazon

Bereits am 2. August (Montag) können Kunden mit aktivem Prime-Abonnement insgesamt acht kostenlose Spiele auf der Webseite von Prime Gaming abholen. Zu diesen gehören Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Metamorphosis, A Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura's Story, Planet Alpha, Secret Files: Tunguska und Lost Horizon 2.Während man hier von Indie-Games und LucasArts-Klassikern spricht, gehört nach der Dreingabe von Battlefield 1 auch das im Jahr 2018 erschienene Battlefield 5 im August zu den Gratis-Spielen bei Amazon Prime Gaming . Somit kann man sich vor dem Release des neuen Battlefield 2042 noch einmal gut auf den Multiplayer-Shooter "einspielen".Zusätzlich bietet Amazon im August diverse Ingame-Inhalte an. Vorrangig werden hier erneut Skins, digitale Währungen, XP-Booster und Co. kostenlos verteilt. Angeboten werden diese Inhalte unter anderem für beliebte Spiele wie Fall Guys, Genshin Impact, Paladins, Rainbow Six Siege, Smite, Valorant, World of Tanks, World of Warships, Sea of Thieves, League of Legends und Destiny 2.Losgelöst von den Prime Gaming-Inhalten können zudem die bekannten Twitch-Drops in entsprechend dafür qualifizierten Streams abgeholt werden. Aktuell wird unter anderem ein Skin für das kommende Amazon-MMO New World verschenkt, sobald man eine Stunde in einem Stream der Betaphase verbringt. Verfügbar ist dieser dann direkt zum Release am 31. August. Alle weiteren kostenlosen Inhalte findet ihr im nachfolgenden Überblick.