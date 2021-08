The Lord of the Rings-Serie ist jetzt abgedreht, erstes Bild veröffentlicht

Die in der Herr der Ringe-Welt angesiedelte Serie von Amazon ist eines der größten Streaming-Projekte aller Zeiten. Und immer noch ist es ein gut gehütetes Geheimnis, worum es darin geht. Doch ganz langsam lüftet sich der Schleier, zudem hat die Serie nun ein Startdatum.

Budget beträgt nahezu eine halbe Milliarde Dollar

Ein Bild, viele Fragen

Seit dem gigantischen Erfolg von Game of Thrones sucht die Unterhaltungswelt nach einem Nachfolger und Amazon legt alle seine Hoffnungen in jene Welt, die man als Mutter der modernen Fantasy bezeichnen kann: J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe. Wohlgemerkt hat die Amazon-Serie aber nichts direkt mit Tolkiens bekanntesten Werken, also den Abenteuern von Frodo, Gandalf und Co. zu tun, sondern erzählt vom zweiten Zeitalter von Mittelerde - und spielt damit mehrere tausend Jahre vor der The Lord of the Rings-Trilogie und auch Der Hobbit.Amazon lässt sich die Serie auch sehr viel Geld kosten, alleine für die erste Staffel (eine zweite ist bereits bestellt) sind es rund 465 Millionen Dollar. Und es geht auch voran, denn nun hat der Versandhausgigant bzw. dessen Produktionsfirma Amazon Studios bekannt gegeben, dass die erste Staffel abgedreht sei.Man nannte nun auch einen offiziellen Termin, The Lord of the Rings wird laut aktuellen Plänen am 2. September 2022 starten. Das ist natürlich eine lange Zeit, allerdings gibt es sicherlich sehr viel Post-Produktion, vor allem hinsichtlich der Spezialeffekte.Bei den Schauspielernamen fehlen große Stars, Amazon hat sich für ein Ensemble aus weitgehend unbekannten, aber aufstrebenden Darstellern entschieden. Zur Handlung ist bisher nichts bekannt, immerhin hat Amazon aber nun über das Twitter-Konto von The Lord of the Rings on Prime ein erstes Bild aus oder besser gesagt zur Serie veröffentlicht.Dieses zeigt eine Frau im weißen Gewand (bloß wer?), im Hintergrund sind eine Stadt und zwei riesige Bäume - einer davon "leuchtet" - zu sehen. Hierzu spekulieren Tolkien-Kenner, dass es sich bei der Stadt um Gondolin handelt. Dazu kommen die "Zwei Bäume von Valinor", allerdings wirft das weitere Fragen auf, da diese eigentlich nicht in Mittelerde zu finden sind, sondern in der Nähe der Stadt Valinor, die auf dem Kontinent Aman liegt - dem "Alten Westen".