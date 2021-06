Netflix, Disney+ & Prime Video: Alle Streaming-Neustarts der Woche

Mit mehr als 30 Filmen und Serien sorgen die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in dieser Woche für einen guten Blockbuster-Nachschub. Zu den Highlights zählen neue Folgen von Bosch, die Premiere von Solos, San Andreas und diverse Neuzeit-Klassiker.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 25)

This is Pop ab 22. Juni

Finger Weg!: Staffel 2 ab 23. Juni

Good on Paper ab 23. Juni

Blumige Aussichten: Der Film ab 23. Juni

Mord an der Costa del Sol ab 23. Juni

Sisters on Track ab 24. Juni

Godzilla Singular Point ab 24. Juni

Der nackte Regisseur: Staffel 2 ab 24. Juni

Sex/Life ab 25. Juni

The A List: Staffel 2 ab 25. Juni

Wonder Boy ab 26. Juni

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 25)

Defiance ab 21. Juni

Skyfire ab 24. Juni

The Grudge ab 22. Juni

San Andreas ab 23. Juni

The Land Before Time ab 25. Juni

Solos - Staffel 1 ab 25. Juni

Bosch - Staffel 7 ab 25. Juni

Chi Bi ab 27. Juni

Big Momma‘s House 2 ab 27. Juni

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 25)

Grand Hotel - Staffel 1-3 ab 25. Juni

Grown-ish - Staffel 1+2 ab 25. Juni

Königreich der Himmel ab 25. Juni

Lucy in the Sky ab 25. Juni

Maria Theresa - Staffel 1 ab 25. Juni

Maria Theresa - Staffel 2 ab 25. Juni

Rent a Man - Ein Mann für gewisse Sekunden ab 25. Juni

Expedition Everest ab 25. Juni

Mayday - Alarm im Cockpit - Staffel 10-18 ab 25. Juni

The 90s: The Last Great Decade? - Staffel 1 ab 25. Juni

Die geheime Benedict-Gesellschaft - Staffel 1 ab 25. Juni

Wolfgang (Dokumentation über Wolfgang Puck) ab 25. Juni

In der Woche vom 21. bis 27. Juni 2021 kann sich vor allem Prime Video mit seinen neuen Originals von der Konkurrenz abheben. Nicht nur steht ab Freitag die siebte und finale Staffel der Crime-Serie Bosch zum Streamen bereit, mit Solos startet am selben Tag die Premiere einer gänzlich neuen Anthologie-Serie. Amazon sagt zu Letzterer: "Aus der Perspektive unterschiedlichster Charaktere erzählt die Serie von der Gegenwart sowie der Zukunft und beleuchtet die besondere menschliche Erfahrung, auch in den isoliertesten Momenten miteinander verbunden zu sein." Zum Cast gehören unter anderem Morgan Freeman, Anne Hathaway, Anthony Mackie, Helen Mirren, Uzo Aduba und Constance Wu.Amazon zeigt weiterhin San Andreas mit Dwayne "The Rock" Johnson und Big Momma's House. Disney+ und sein Star-Channel konzentrieren sich hingegen auf mehr oder weniger ältere Filme wie Königreich der Himmel mit Orlando Bloom und Lucy in the Sky mit Natalie Portman und eine Dokumentation über den bekannten Koch Wolfgang Puck. Netflix kann den beiden konkurrierenden Streaming-Diensten in dieser Woche nur wenig Neues entgegenstellen. Gab es hier letzte Woche noch Joker, Isle of Dogs und Co. zu sehen, ist die Liste unter anderem mit der Reality-Serie Finger Weg!, Sex/Life und der zweiten Staffel von The A Liste überschaubar.