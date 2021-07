Neuer Hammer-Tarif: 20 GB LTE im Vodafone-Netz für nur 14,99 Euro

Der Mobilfunk-Discounter Mobilcom-Debitel startet ab sofort mit günstigen "Sommerkracher"-Tarifen im LTE-Netz von Vodafone. Dabei werden jetzt zwei Allnet-Flatrates mit wahlweise 20 GB oder 40 GB Datenvolumen und bis zu 100 Mbit/s ab 14,99 Euro pro Monat angeboten.

Die "Sommerkracher"-Tarife mit bis zu 40 GB und 100 Mbit/s

20 / 40 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 50 / 100 Mbit/s

Allnet-Flat für Telefonie / SMS und EU-Roaming inklusive

Vodafone-Netz mit VoLTE-Technik und WLAN-Calls

Vertragslaufzeit von 24 Monaten

Grundgebühr: mtl. 14,99 Euro (20 GB) / 22,99 Euro (40 GB)

Rechtzeitig kündigen: Preiserhöhung ab dem 25. Monat

Anschlusspreis: 39,99 Euro einmalig (entfällt bei SMS)

Wer derzeit auf der Suche nach einem neuen Mobilfunkvertrag ist und mit dem Gedanken spielt, sich zwei Jahre an einen Anbieter zu binden, der kann sich den jüngsten Deal von Mobilcom-Debitel genauer ansehen. Wie üblich nur für kurze Zeit, bietet das Unternehmen seine bekannten "Green LTE"-Tarife im Vodafone-Netz zu einem besonders günstigen Preis an. Bis zu 60 Prozent Rabatt gewährt man auf die Allnet-Flats mit 20 GB oder 40 GB Datenvolumen samt EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Calls. Los geht es bereits für unter 15 Euro.Der Mobilcom-Debitel Green LTE 20 GB schlägt mit 14,99 Euro pro Monat anstelle der sonst üblichen 36,99 Euro zu Buche. Mit dabei sind die eingangs erwähnten 20 GB LTE-Datenvolumen, eine Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze und auch der Anschlusspreis von sonst 39,99 Euro entfällt, wenn im Nachgang eine SMS mitan diegesendet wird. Die maximale Downloadgeschwindigkeit wird vom Discounter-Anbieter mit bis zu 50 Mbit/s angegeben. Mit 100 Mbit/s ist man hingegen im Green LTE 40 GB-Tarif unterwegs, der die ansonsten gleichen Eckdaten aufweist und mit nur 22,99 Euro statt 46,99 Euro pro Monat berechnet wird.Als Dreingabe legt Mobilcom-Debitel ein viermonatiges Gratis-Abo für den Musik-Streaming-Dienst Deezer obendrauf. Dieses muss innerhalb des Testzeitraums gekündigt werden, sollte man nicht die Mehrkosten von monatlich 9,99 Euro ab dem fünften Monat in Kauf nehmen wollen. Außerdem erhöht sich die Grundgebühr der beiden Tarife ab dem 25. Monat, weshalb man sich vormerken sollte, die Tarife notfalls mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsende zu kündigen.