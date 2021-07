Netz unter Wasser: Starke Unwetter sorgen für Ausfälle bei der Telekom

Auch die Telekom registriert wegen der Unwetter in Deutschland immer größere Schäden an ihrer Netzinfrastruktur. Besonders betroffen sind Gebiete in Rheinland-Pfalz wo Festnetz- und Mobilfunkverbindungen stark beeinträchtigt oder ganz ausgefallen sind.

Der starke Regen spült auch bei der Telekom durch die Verteilerkästen

Wasser + Netzwerktechnik = fast alles neu machen

Telekom

Die starken Unwetter, die aktuell vor allem in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen für eine akute Hochwasser-Notlage mit Toten und Vermissten sorgen, gehen natürlich auch an der Infrastruktur nicht spurlos vorbei. Wie Golem auf Anfrage von einem Sprecher der Telekom erfährt, muss das Unternehmen teilweise starke Schäden an seinem Netz reparieren. Der Konzern nennt die Gebiete Gerolstein, Prüm, Adenau, Bad Neuenahr-Ahrweiler, das rheinländische Euskirchen sowie Wuppertal in Nordrhein-Westfalen als besonders betroffen, hier könne es neben Beeinträchtigungen auch zu kompletten Ausfällen der Fest- und Mobilfunknetze kommen.Wie Golem weiter zitiert, ist das Unternehmen wo möglich darum bemüht, auch mit "provisorischen Überbrückungslösungen" für eine einstweilige Wiederherstellung der Netze zu sorgen. Die teilweise extreme Lage in den betroffenen Gebieten bringt aber natürlich mit sich, dass die Techniker nicht alle ausgefallenen Strandorte aktuell auch direkt erreichen können. Die Ursachen der Probleme sind dabei sehr weitreichend: "Stromausfälle, Kabelabrisse und Wasserschäden in Kabeln und in der Netztechnik."Auf Twitter (siehe oben) liefert der Konzern dann auch einen Eindruck, wie schnell es mit einer Reparatur auch bei einem Verteilerkasten, der vollständig unter Wasser stand, gehen kann. So wurde die Technik in einem Multifunktionsgehäuse in Schwäbisch Gmünd zu großen Teilen zerstört, nach 22 Stunden konnte man die nötigen Reparaturen aber abschließen.