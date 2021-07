"Kristallklarer Sound": Sony stellt neuen Lautsprecher aus Glas vor

Hinter dem kryptischen Namen LSPX-S3 steckt ein neuer Bluetooth-Lautsprecher von Sony, der zu großen Teilen aus Glas besteht. Damit will der japanische Hersteller nicht nur einen kristallklaren Sound abliefern, sondern eine entspannte Atmosphäre mit Kerzenlichtambiente schaffen.

Acht Stunden Musik und Kerzenlicht für 350 Euro

Sony

Egal ob Bose, Apple oder Sonos: Die kabellosen Lautsprecher bekannter Marken setzen hinsichtlich ihres Designs bereits seit Jahren auf Understatement. Sie sind nicht mehr nur die Bassboxen von früher, sondern mittlerweile halbe Kunstobjekte. Sony hingegen zeigt sich bisher deutlich schriller - RGB-Beleuchtung und "Extra Bass"-Optionen waren hier keine Seltenheit. Dass der Konzern die auf den ersten Blick ungewöhnlichen Glaslautsprecher bereits seit fünf Jahren anbietet, dürften nur die Wenigsten gewusst haben. Mit dem LSPX-S3 erscheint jetzt die dritte Generation.Optisch ähnelt der Bluetooth-Speaker seinem Vorgänger LSPX-S2 sehr, Sony hält an der Designsprache fest. Die Kombination aus Kunststoffen, Metall und einem markanten Glaszylinder samt LED-Licht lassen den neuen Bluetooth-Lautsprecher eher an einen Kerzenhalter erinnern, der zum Candlelight-Dinner für Atmosphäre sorgt. Ähnlich beschreibt auch Sony die explizit als Kerzenlichtmodus ausgeschriebene Funktion. Das Licht kann personalisiert werden, auf Wunsch zur Musik im Takt pulsieren und mit einem Sleep-Timer zum besseren Einschlafen genutzt werden.Am Ende des Tages dürfte jedoch der Klang des Sony LSPX-S3 im Mittelpunkt stehen. Immerhin müssen für den kabellosen Speaker knapp 350 Euro ausgegeben werden. Kombiniert wird der Hochtonlautsprecher samt organischer, vibrierender Glasröhre und 360-Grad-Sound mit einem 46-mm-Woofer und einem Passivradiator in der Basis-Einheit des Geräts. Über Bluetooth 5.0 werden die bekannten SBC-, AAC sowie LDAC-Codecs unterstützt. Für die Akkulaufzeit gibt Sony bis zu acht Stunden an. Aufgeladen wird der Lautsprecher per USB-C.Ob die beworbene "Advanced Vertical Drive"-Technologie am Ende wirklich den versprochenen, "atemberaubenden" Sound abliefern kann, werden die ersten Tests des Sony LSPX-S3 zeigen. Mit einer Verfügbarkeit ist im Laufe des Augusts zu rechnen.