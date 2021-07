Nur für 4 Tage: Media Markt und Saturn zünden Rabatt-Feuerwerk

Media Markt und Saturn starten jetzt in den Schnäppchen-Juli und zeigen sich in ihren Online-Shops nicht nur mit neuen Prospekten und einem Rabatt-Feuerwerk. Auch die Weekend-Deals gehen frühzeitig an den Start. Wir zeigen euch die besten Technik-Angebote der Händler.

Pünktlich zum Auftakt des Juli können die beiden Elektronikhändler mit vielen preiswerten Angeboten punkten. Im Fokus stehen das große Rabatt-Feuerwerk von Saturn und die dazu passenden Weekend-Deals. Media Markt setzt hingegen auf den beliebten 3-Fach-Vorteil mit einem pauschalen 100-Euro-Rabatt auf ausgewählte Technik ab 499 Euro. Zeitgleich starten hier die bekannten Breaking-Deals . Bei vielen Schnäppchen lohnt es sich schnell zu sein, da einige Aktionen nur bis zum Ende der Woche gültig sind.Nach einem Apple- und Google-Abstecher konzentrieren sich die Online-Shops wieder auf ihre Klassiker. Fernseher, Smartphones, Notebooks und Haushaltsgeräte stehen in den neuen Prospekten im Mittelpunkt. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes werden für den Preisnachlass nicht benötigt. Zudem liefern die Händler ab einem Warenwert von 59 Euro versandkostenfrei zu euch nach Hause. Während der Bestellung kann alternativ eine Abholung in nahegelegenen Filialen vor Ort reserviert werden.Mit guten Preisen überzeugen Media Markt und Saturn vor allem im Bereich der Solid State Drives und Festplatten. Hier gibt es die Crucial MX500 SSD mit 1 TB Speicher für nur noch 83 Euro und die SanDisk SSD Plus schlägt bei gleicher Kapazität mit nur 76 Euro zu Buche. Zu den Topsellern im NVMe-Segment (M.2-Format) zählt zudem die Samsung 980 SSD mit 500 GB Speicher für 62 Euro und die SanDisk Ultra 3D SSD gibt es mit 1 TB für nur 80 Euro. Soll es lieber eine klassische Festplatte sein, könnte euch die externe HDD WD Elements mit 2 TB Speicher für 56 Euro und das 8-TB-Datengrab WD My Book für 159 Euro interessieren. Die interne WD Red Plus NAS-Festplatte zeigt sich zudem für nur 91 Euro.Interessant ist der Rabatt auf 4K-Fernseher, der in Höhe von 10 Prozent gewährt wird. Für LG-Modelle gibt es sogar 15 Prozent. Zu den beliebtesten Smart-TVs aus dem Prospekt gehören der LG OLED 55 CX 9LA (55 Zoll) für nur noch 1130 Euro und seine 65-Zoll-Variante für 1529 Euro. Außerdem gibt es den QLED-Fernseher Samsung GQ 65 Q 95T (65 Zoll) weiterhin für unter 1300 Euro und den Bestseller Samsung GU 55 AU 7179 (55 Zoll) sogar für nur 476 Euro. Bei einer größeren Display-Diagonale kommen auch der LG 75 UN 7100 (75 Zoll) für 790 Euro und der Sony KE-85XH9096 (85 Zoll) für günstige 2159 Euro in Frage. Der Direktabzug für viele Modelle wird dabei erst im Warenkorb angezeigt.Zu den weiteren Highlights aus den Online-Shops von Media Markt und Saturn zählen Schnäppchen wie das AVM Fritz!Fon C6 Black für nur noch 61 Euro und die Over-Ear-Kopfhörer Sony WH-XB900N für reduzierte 124 Euro. Empfehlen können sich auch die Android-Smartphones Samsung Galaxy S21 FE für nur 531 Euro und das Google Pixel 4a mit 128 GB Speicher für 314 Euro. Zu den Sommer-Highlights zählen aber auch die mobile Koenic KAC 3352 Klimaanlage für 339 Euro und der Marshall Stanmore 2 Bluetooth-Lautsprecher für preiswerte 288 Euro. Einen 5-Prozent-Rabatt gibt es zudem nicht nur auf Sonos-Produkte , sondern auch auf Konsolen. Mit dabei: die Nintendo Switch für 313 Euro.Abschließend solltet ihr die Haushaltsgeräte bei Media Markt durchstöbern, die dank des 3-Fach-Vorteils stark reduziert sind. Der Deal: Für 499 Euro kaufen, 100 Euro Direktabzug erhalten und versandkostenfrei liefern lassen. Zu den Highlights zählen die Siemens WM 14 Waschmaschine für nur noch 555 Euro und die Kühl-Gefrier-Kombi Samsung RL 34 für schmale 449 Euro. Weiterhin sinkt der Preis des Kaffeevollautomaten Saeco PricoBaristo Deluxe auf gute 549 Euro und den neuen Sodastream Duo 1+1 Wassersprudler gibt es jetzt schon für 99 Euro. Wem das noch nicht reicht, der kann sich zusätzlich in der Sony-Week oder beim LG-Cashback umsehen.