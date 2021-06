Erste öffentliche iOS 15-Beta gestartet - so bekommst du sie, das ist neu

Apple hat jetzt die ersten öffentlichen Beta-Versionen für iOS 15 und iPadOS 15 freigegeben - damit startet das neue Betriebssystem jetzt im Test für jeden Interessierten. Vorausgegangen waren bereits zwei Veröffentlichungen für Entwickler.

SharePlay startet

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Zur WWDC Anfang Juni hatte Apple angekündigt, wie in den letzten Jahren auch zeitnah das öffentliche Beta-Programm für iOS zu starten. Heute ist es nun soweit, die erste öffentliche Beta-Version ist verfügbar (via MacRumors ). Somit können jetzt auch Endverbraucher die iOS-Beta herunterladen und die ersten neuen Funktionen ausprobieren. Das Build basiert auf die zweite Entwickler-Vorschau, über die wir bereits berichtet hatten . Die neue Version ist ab sofort für registrierte Nutzer auch als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar.iOS 15 bietet neue Funktionen für FaceTime, Werkzeuge zur Reduzierung von Ablenkungen, aktualisierte Benachrichtigungen und Verbesserungen beim Datenschutz. Apple hat zudem SharePlay in iOS 15 und iPadOS 15 aktiviert, sodass Nutzer über FaceTime gemeinsam Videoinhalte ansehen oder Musik hören können. Auch Maps hat sein bereits vorgestelltes neues Icon erhalten, neue Funktionen sind aber nicht dazugekommen. Bei den Memoji starten in der iOS 15 Beta 2 nun anpassbare Outfits für die kleinen Figuren. Zusätzlich gibt vor allem neues "unter der Haube". Apple hat eine Vielzahl an Bugs aus der ersten Beta-Version gefixt und dazu eine Reihe weiterer Verbesserungen eingearbeitet.Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram von dem entsprechenden Gerät voraus. Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone iPad , Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungs-Funktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät.Mit den ersten Vorab-Versionen, die Apple für das im Herbst offiziell startende iOS 15 veröffentlicht, gibt es natürlich auch immer ein Risiko, dass die Version Chaos auf dem Nutzersystem verursacht. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich zur Verfügbarkeit der nächsten öffentlichen Beta noch etwas zurückhalten und abwarten, welche Fehler und Probleme in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung auftauchen. Das Testen der Betas erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem "Produktivsystem" laufen.Das fertige iOS 15 soll nach dem derzeitigen Stand wie auch in den vergangenen Jahren im Herbst veröffentlicht werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es zum nächsten iPhone-Launch im September soweit. Es wird ein kostenloses Update für alle iPhones ab dem iPhone 6s sein.