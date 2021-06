Apple Design Awards 2021: Das sind die besten iPhone-Apps & Spiele

Mit den Design Awards kürt Apple jedes Jahr die besten App-Entwickler aus Bereichen wie Innovation, Interaktion, Inklusion, Visualisierung und Grafik. Nun hat die Jury abgestimmt und die diesjährigen Gewinner verkündet. Insgesamt wurden zwölf Auszeichnungen vergeben.

Apple Design Awards 2021: Die besten Apps und Spiele

"Die Arbeit dieser Entwickler:innen verkörpert den essentiellen Stellenwert, den Apps und Spiele in unserem Alltag einnehmen und dient als perfektes Beispiel unserer sechs neuen Preiskategorien", sagt Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations bei Apple. Aufgrund der stetig wechselnden Kategorien lassen sich zwar oft keine Vergleiche zu Vorjahresgewinnern schließen, doch für viele iOS- und iPadOS-Nutzer gehören die ausgezeichneten Top-Apps oftmals zu möglicherweise vergessenen oder gar nicht erst gefundenen Geheimtipps.Während sich unter den 36 Finalisten mit 1Password, League of Legends, Genshin Impacts und Carrot Weather nur zwei Apps befinden, die über den Apple- oder Smartphone-Kosmos hinaus bekannt sein dürften, sind die Überraschungen in diesem Jahr also groß. Abseits davon wurden zudem Spiele ausgezeichnet, die im Apple Arcade-Abonnement erhältlich sind. Neben klassischen Apps und Games für das iPhone und iPad wurde außerdem nützliche Software bedacht, die gleichzeitig mit der Apple Watch und dem Apple TV (4K) kompatibel ist.Nachfolgend findet ihr eine Übersicht der Apps sowie Spiele und den direkten Link zum Download im Apple App Store.Voice Dream LLC (USA)"Voice Dream Reader ist eine Sprachausgabe-App, die Text aus nahezu jeder digitalen Quelle laut vorliest, egal ob es sich um ein PDF, eine Webseite oder ein eBook handelt - und das in mehr als zwei Dutzend Sprachen."Aconite (USA)"HoloVista unterstützt eine Vielzahl von Funktionen für Barrierefreiheit, einschließlich Optionen für Bewegungssteuerung, Textgrößen, Textkontrast, Ton und Intensität visuellen Effekte."Pok Pok (Belgien)"Pok Pok Playroom ist eine spielerische und wunderschön animierte App, die durch ihr durchdachtes Design und ihre fesselnden Interaktionen besticht."The Chinese Room (Großbritannien)"Little Orpheus ist ein unterhaltsames Spiel, das eine einfache Steuerung, ein exzellentes Storytelling und ein konsolenähnliches Erlebnis in ein Casual Game bringt."Brian Mueller, Grailr LLC (USA)"CARROT Weather ist bekannt für seine humorvollen Vorhersagen und seine einzigartige Optik. Ein kürzlich durchgeführtes Designupdate hat Einfachheit und Eleganz für alle Apple Plattformen gebracht."George Batchelor (Kanada)"Die Interaktionen von "Bird Alone" kombinieren Gesten, Haptik, Parallaxe und dynamische Soundeffekte, die der Welt einen besonderen Reiz verleihen."S/I Be My Eyes (Dänemark)"Be My Eyes ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen, Objekte zu identifizieren, indem sie sie mithilfe ihrer Kamera mit Freiwilligen aus der ganzen Welt zusammenbringen."ustwo games (Großbritannien)"Da ein Naturschutzgebiet von der Stadtverwaltung für ein Hotel weichen muss, rettet Alba die lokale Tierwelt, repariert die Brücke im Naturschutzgebiet und räumt den Müll in der Stadt auf."Loóna Inc (Belarus)"Loóna bietet anmutig animierte Schlafszenen, die entspannende Aktivitäten, Erzählungen und atmosphärische Klänge kombinieren."miHoYo Limited (China)"Genshin Impacts aufregende Kampfszenen und weitläufige Landschaften verschieben die visuellen Grenzen für mobile Spiele."Sandeep Ranade (Indien)"NaadSadhana ist eine All-in-One Musik-App in Studioqualität, die Musiker:innen aller Stilrichtungen und Könnensstufen hilft, ihre Musik ohne Einschränkungen zu performen und zu veröffentlichen."Riot Games (USA)"League of Legends: Wild Rift bringt ein komplexes PC-Spiel in vollem Umfang auf mobile Geräte."