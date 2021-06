Jetzt reduziert: Samsung-SSDs bei Saturn zum günstigen Sparpreis

Wenn es um schnelle Solid State Drives geht, spielt Samsung in der ersten Liga. Nun senkt der Hersteller im Online-Shop von Saturn die Preise beliebter Modelle. Von kompakten Boot-SSDs bis hin zu externen Flash-Speichern samt USB-C ist alles mit dabei. (Anzeige)

Von klassischen SSDs über M.2-Neuheiten bis hin zu externen Modellen

Jetzt beim Kauf von Solid State Drives sparen!

Unter dem Motto "MuSSD-have" überzeugt der südkoreanische Hersteller seit Jahren mit einer großen Auswahl an Flash-Laufwerken , die nicht nur mit ihrer Performance überzeugen, sondern auch mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade die EVO- und QVO-Varianten der stark nachgefragten SSDs der 800er- und 900er-Baureihen werden von Online-Händlern wie Saturn stets zu einem günstigen Schnäppchen-Preis angeboten. Auch im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft (EM 2021) zeigen sich heute wieder neue Rabattaktionen.Zu den Highlights der Samsung-SSD-Aktion bei Saturn gehören zwei Klassiker im SATA-Format - die Samsung 870 EVO (500 GB) und die Samsung 870 QVO (1 TB). Die beiden Flash-Speicher gehören seit jeher zu den Topsellern des Elektronikhändlers, die vor allem in ihren 1-TB-Varianten überzeugen. Mit Transferraten von bis zu 560 MB/s und einem Preispunkt von unter 62 Euro respektive 90 Euro beschleunigen sie Desktop-PCs und Notebooks zum vergleichsweise kleinen Preis. Die moderne M.2-Schnittstelle wird hingegen von der neuen Samsung 980 NVMe-SSD bedient, welche Geschwindigkeiten von bis zu 3500 MB/s erreicht und jetzt für reduzierte 115 Euro bei einem Terabyte zu haben ist.Wer sein System nicht aufschrauben möchte, sondern lieber extern erweitert, für den stehen mit den beiden Samsung Portable SSDs der T5- und T7-Familien ebenfalls zwei starke Solid State Drives zum Anschluss an USB-Ports bereit. Beide Modelle bieten den zeitgemäßen USB-C-Standard und unterscheiden sich lediglich hinsichtlich der Übertragungsraten und dem damit verbundenen Preis. Während die 1-TB-Variante der Samsung Portable T5 für 120 Euro bis zu 560 MB/s bietet, kann die Samsung Portable T7 für 130 Euro die 1000 MB/s knacken. Hier entscheidet ihr: Etwas mehr Geld sparen oder die Leistung der SSD verdoppeln. Beide Modelle sind in jedem Fall deutlich schneller als eine externe Festplatte.