Kurze Zeit halber Preis: Telekom green LTE 26 GB im Aktionsangebot

26 GB mobiles Datenvolumen, Allnet-Flat für Telefonie und SMS und das alles im Telekom-Netz : Mit seinem aktuellen Aktionsangebot richtet sich Mobilcom Debitel klar an Smartphone-Nutzer, die sich einen günstigen Anschluss in einem starken Netz wünschen.

Gutes Aktionsangebot für Mobilfunktarif im Telekom-Netz

Alle Details im Überblick

Allnet- & SMS-Flat

26 GB LTE Datenvolumen (21,6 Mbit/s)

EU-Roaming

VoLTE- und WLAN-Call

Telekom-Netz

19,99€/Monat

19,99€ Anschlussgebühr

Bei Mobilcom Debitel kurze Zeit zum halben Preis

Mobilfunkanbieter locken gern zwischen 4G und 5G mit angeblichen Spitzengeschwindig­keiten in ihren Mobilfunknetzen, die in der Realität aber abseits von wenigen Zonen in Ballungs­zent­ren nur selten erreicht werden. Als Nutzer kann es da durchaus Sinn ergeben, seinen Tarif am tatsächlichen Geschwindigkeitsbedarf auszurichten. Genau in dieser Hinsicht hat Mobilcom Debitel aktuell einen Tarif der Telekom im Angebot, der recht ausgewogene Features bietet.Unter der Überschrift Telekom green LTE 26 GB bekommt man hier einen Tarif geboten, der ganz bewusst auf 5G-Option verzichtet. Für die enthaltenen 26 GB Datenvolumen gibt der Anbieter eine Maximalgeschwindigkeit von 21,6 Mbit/s an. Auch das bleibt zwar deutlich hinter Maximalwerten des Telekom-Netzes zurück, reicht aber je nach Anwendungsfeld für viele mobile Anwendungen vollständig aus.Abrunden will man bei Mobilcom Debitel dieses Angebot mit einem deutlichen Rabatt auf den Monatspreis. Für kurze Zeit gibt es den Telekom green LTE 26 GB-Tarif für 20 statt 40 Euro im Monat. Dieser Preis gilt über die gesamte Laufzeit von 24 Monaten - wie üblich ist hier die Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende des Vertrags zu beachten.Wie immer gibt es auch bei diesem Tarif noch ein paar kleine Details zu beachten: Für den Start berechnet man einmalig 20 Euro An­schluss­ge­bühr. Darüber hinaus schnürt Mo­bil­com-Debitel auch noch 2 Gratis-Monate des Magazin-Abos Readly an das Paket - ganz nett, hier ist aber eine Kündigung im Testzeitraum empfohlen, will man danach kein Abo für 10 Euro nutzen.Insgesamt kann Mobilcom Debitel mit diesem Aktionsangebot deutlich die Marke von 1 Euro pro GB sprengen - im Marktvergleich ein sehr guter Wert, ist man mit der gebotenen Geschwindigkeit zufrieden. Im Anschluss findet ihr alle wichtigen Tarif-Details und einen direkten Link zum Angebot.