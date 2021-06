EM 2021: Media Markt & Saturn planen großen Rabatt auf 4K-Fernseher

Im Zuge der EM 2021 geben die Online-Händler Media Markt und Saturn einen Ausblick auf anstehende Rabattaktionen, die vor allem 4K-Fern­se­her betreffen. Vom 2. bis 15. Juni werden Smart-TVs mit einem 11 Pro­zent Direktabzug und Coupons im Wert von max. 1000 Euro bedacht.

Die EM 2021-Sales starten in den Filialen und Online-Shops

Neue Prospekte und 11% Rabatt auf Fernseher

Neue Prospekte und Gutscheine für Smart-TVs

Pandemiebedingt wird das Public-Viewing anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2021 (11. Juni bis 11. Juli) für Sportbegeisterte in Deutschland größtenteils ausfallen. Die Anschaffung eines neuen Fernsehers steht daher bei vielen derzeit hoch im Kurs. Auch die Elektronikhändler Media Markt und Saturn erkennen den Trend kurz vor großen Sportevents und starten ab dem morgigen 2. Juni in ihren Filialen und bereits heute ab 20 Uhr in den Online-Shops mit passenden Rabattaktionen. Interessenten haben die Wahl zwischen einem direkten Preisnachlass in Höhe von 11 Prozent oder einem zusätzlichen Gutschein.Für beide Aktionen halten die Händler entsprechende Prospekte bereit, die spätestens morgen in Tageszeitungen und E-Mail-Postfächern landen dürften. Saturn stellt dabei unter dem Motto der UEFA Euro 2021 eine "Top Elf" an 4K-Fernsehern zusammen, die jeweils um 11 Prozent reduziert sind. Während der Rabatt in den Filialen vor Ort an der Kasse berechnet wird, erkennt man diesen online bereits im Warenkorb. Um welche Modelle es sich handelt, verrät Saturn noch nicht. Media Markt legt hingegen jedem Smart-TV ab 399 Euro einen separaten Gutschein bei, der sich je nach Warenwert stufenweise erhöht.Ab 399 Euro erhalten Kunden einen 40-Euro-Gutschein, dessen Wert sich ab 599 Euro auf 70 Euro, ab 799 Euro auf 90 Euro und ab 999 Euro auf 150 Euro erhöht. Ab einem Verkaufswert von 1.499 Euro gibt es 250 Euro, ab 1.999 Euro die Verdopplung auf 500 Euro und ab 2.999 Euro sogar 750 Euro in Form eines Coupons geschenkt. Der größte Gutscheinwert beträgt 1000 Euro, wenn man sich für einen Fernseher im nicht näher beschriebenen "XXL-Format" ab 3999 Euro entscheidet. Alle Coupons sind im Nachgang bis zum 30. September 2022 ab einem Mindesteinkaufswert von 0,01 Euro gültig.Nach bekannter Manier werden wir uns morgen den beiden Media Markt- und Saturn-Prospekten annehmen, die Preise mit konkurrierenden Online-Shops vergleichen und euch über die Highlights der Rabattaktionen informieren. Die nachfolgenden Links führen euch direkt zu den Händlern, bei denen die Angebote ab 20 Uhr freigeschaltet werden. Saturn und Amazon