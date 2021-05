Media Markt & Saturn: Diese Angebote solltet ihr heute noch nutzen

Die Elektronikhändler Media Markt und Saturn verlängern ihre beliebten Weekend-Deals um einen Tag und bieten heute noch einmal viele günstige Technik-Schnäppchen an. Unser Überblick zeigt euch die stark reduzierten Angebote aus den Online-Shops und Prospekten.

Media Markt und Saturn haben sich auch heute dazu entschieden, die beliebten Weekend-Deals und Breaking-Deals in den Montag hinein zu verlängern. Alle Preissenkungen sind somit bis zum heutigen 31. Mai um 23:59 Uhr gültig. Gleiches gilt auch für das Technikliebe-Prospekt der Händler, das einige Schnäppchen zum aktuellen Bestpreis anbietet. Beachten sollte man zudem die Members-Only-Angebote und die Saturn-Card-Deals, die nach einer kostenlosen Anmeldung verfügbar sind.Media Markt und Saturn liefern in den meisten Fällen versandkostenfrei zu euch nach Hause. Wer seine Hardware schneller in den Händen halten möchte, kann alternativ während der Online-Bestellung die Abholung in den Filialen vor Ort reservieren. Gutscheine oder Coupon-Codes müssen für die Rabattaktionen nicht eingegeben werden. Nachfolgend geben wir euch einen Ausblick auf eine Handvoll Highlights, die nur noch heute besonders günstig sind.Abseits unserer oben aufgelisteten Favoriten-Deals können Media Markt und Saturn heute mit weiteren günstigen Produkten in ihren Aktionen punkten. Unter anderem erhält man weiterhin das Bundle aus der Samsung Galaxy Watch Active 2 und den Truly-Wireless-Kopfhörern Galaxy Buds+ für nur 199 Euro. Alternativ solltet ihr euch die Sony WF-XB700 Kopfhörer für 70 Euro genauer ansehen. Zudem ist die Gaming-Tastatur Razer Ornata V2 auf 79 Euro reduziert und auch den 65 Zoll großen 4K-Fernseher Samsung GQ 65 Q 82 T mit QLED-Technologie gibt es für 1199 Euro.Wirft man einen Blick auf die Topseller der Online-Shops, findet man das Acer Aspire 3 Notebook mit Intel Core i3-Prozessor, 8 GB RAM und 512 GB SSD für 499 Euro sowie den Philips OLED 855/12 Smart-TV wahlweise mit 55 Zoll für 1299 Euro oder 65 Zoll für 1749 Euro. Beide Varianten profitieren heute noch von einem Direktabzug in Höhe von bis zu 250 Euro, der direkt im Warenkorb angerechnet wird. Damit sind die Preise zwar nicht mehr ganz so günstig wie am Samstag, aber immer noch attraktiv genug. Bei den Smartphones gehört hingegen das Samsung Galaxy A21s für 155 Euro zu den beliebtesten Modellen. Saturn und Amazon