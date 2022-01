Zeitschriften-Flatrate Readly sechs Monate gratis - so funktionierts

Für kurze Zeit kann man jetzt über den Mobilfunkanbieter Mo­bil­com-De­bi­tel die Zeitschriften-Flatrate von Readly jetzt sechs Monate gratis aus­probieren. Regulär gibt es nur einen Monat gratis - wir er­klären, wie man nun an sechs Monate Gratis-Test kommen kann.

Zugriff auf mehr als 5000 Magazine und Zeitungen

Zugriff sowohl auf aktuelle als auch auf ältere Ausgaben

Magazine herunterladen und offline lesen

Für alle gängigen Systeme nutzbar (Smartphone, Tablet, PC)

eReader-Apps (iOS, Android, Kindle Fire)

Familien-Account: 5 Geräte inklusive

Sechs Monate kostenlos ausprobieren

Zwei Schritte zum günstigen Abo mit Extra

Jetzt günstig testen: Anmelden und Readly gratis sichern

Readly monatlich kündigen

Die große Zeitschriften-Flat zum Ausprobieren!

Readly

Readly startet in Kooperation mit Mobilcom-Debitel das neue Angebot, mit dem man ganz bequem und ohne Kosten auch für längere Zeit jetzt mal ausprobieren kann, ob sich die Zeitschriften-Flatrate für einen selbst lohnt oder nicht. Readly bietet dabei den Zugriff auf viele bekannte Zeitschriften und Zeitungen, wie zum Beispiel Auto Motor Sport, €uro, Game­Star, Geek!, Mens Health, Playboy, Mac Life, Rolling Stone, SciFiNow, SFX, Time, Zaubertopf, Welt oder Bild am Sonntag. Da ist für jedes Alter und für alle Interessen etwas dabei, denn es gibt auch Kategorien für Kinder, Teenies, Sportler uvm.Es stehen übrigens nicht nur deutschsprachige Magazine zur Verfügung. Zudem gibt es zeitnah die neuen Ausgaben und ein großes Archiv mit alten Heften, sodass man auch schon verpasstes nachlesen kann.Der Weg zum günstigen Lese-Glück mit Gutschein-Extra führt dabei über zwei Stationen. Zunächst muss das Readly-Abo auf der Aktionsseite abgeschlossen werden. Als nächstes bekommt man von Mobilcom Debitel einen Link zugesandt, über den man sich bei Readly registriert. Dann ist der Dienst auch schon für die nächsten 6 Monate ohne weitere Kosten nutzbar.Die Anmeldung bei Readly erfolgt im Rahmen eines Testabos, bei dem man für die ersten sechs Monate als Neukunde nichts bezahlen muss. Das Abonnement läuft nach der kostenlosen Testphase automatisch weiter. Man zahlt dann für die Zeitschriften-Flatrate 9,99 Euro pro Monat bei einer monatlichen Laufzeit. Mit seinem Nutzerkonto kann man sich dann in den einzelnen Apps anmelden und auf die Browserversion zugreifen.Das Probelesen-Angebot wird exklusiv über den Mobilfunk-Anbieter Mobilcom-Debitel angeboten. Auch wenn auf deren Angebotsseite etwas anderes steht, kann jeder, der noch keinen Readly-Account besitzt, das Angebot wahrnehmen - man muss dafür nicht auch Mobilcom-Debitel-Kunde sein!Solltet ihr während der kostenlosen Testphase merken, dass das Angebot nichts für euch ist oder ihr es einfach zu wenig nutzt, könnt ihr euer Readly-Abo jederzeit und natürlich auch schon in der Probezeit kündigen, so dass keine weiteren Kosten auf euch zukommen. Die Kündigungsfrist beträgt dabei 14 Tage zum Monatsende. Bei nicht fristgerechter Kündigung verlängert sich die Laufzeit um einen Monat.