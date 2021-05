LG OLED TV: 65"-Testsieger bei Media Markt für kurze Zeit günstiger

OLED für Farbkraft und tiefe Schwarzwerte, UHD 4K für scharfe Bilder, webOS 5.0 für moderne Bedienung: Der LG OLED 65 CX 9LA wird von allen Experten hochgelobt und entsprechend prämiert. Für kurze Zeit gibt es bei Media Markt den Testsieger-TV jetzt günstiger. (Anzeige)

Anfang des Jahres zum Testsieger bei den 65-Zoll-Fernsehern gekürt

10. Mai 2021 um 23:59 Uhr

Der Gewinner-TV mit Gaming Features

Sehr Gut

Nvidia G-SYNC sowie AMD FreeSyn

Technische Daten zum LG OLED 65 CX 9LA Fernseher Betriebssystem webOS 5.0 mit LG ThinQ Bildschirm 65 Zoll, UHD 4K, OLED TV, 120 Hertz, HDR10 Pro, Cinema HDR Prozessor α9 Gen3 AI Prozessor 4K Empfangsarten Twin Triple Tuner (2x DVB-T2 HD/-C/-S2), USB-Recording Prozessor Alpha9 Gen3 AI Prozessor 4K Verbindungen WLAN, Bluetooth, 4x HDMI 2.1 (mit HDCP 2.3), 3x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x Optischer Digitalausgang (S/PDIF, Lichtwellenleiter), 1x 3.5 mm Klinke, 1x CI-Slot Besonderheiten Smart TV, USB-Recording, EPG,Intelligente Spracherkennung mit Natural Language Processing (NLP), Sprache in Text umwandeln (Speech-to-Text), Texte ausprechen lassen (Text-to-Speech), AI Home, AI Recommendations, AI UX, Perfect Viewing Angle, Pixel Dimming, Ultra Luminance Pro, OLED Motion Pro (120 Hz, adaptiv),



Screen Share-Funktionen (Screen Mirroring/Miracast), Sound Sync, Simultane Audioausgabe, 360 VR Play, SIMPLINK, DLNA, Funktionen wie Timeshift (zeitversetztes Fernsehen), Timergesteuerte Aufnahme, HGiG-Kompatibilität für überzeugende HDR-Darstellung in Spielen, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), Sports Alert, Quick Access (Schnellzugriff für Streaming-Dienste & Favoriten), Videotext (2000 Seiten) Audio 40 Watt 2.2 Soundsystem, DolbyAtmos, OLED Surround, AI Sound Pro mit 5.1-Upmixing, AI Acoustic Tuning,Bluetooth Surround, aptX-Unterstützung (CD-Qualität via Bluetooth), ClearVoice IV Sprachassistenten Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit Internetfunktionen Web Browser, HbbTV, Magic Link,LG Content Store, DIAL (Darstellung mobiler Inhalte mit der YouTube-/Netflix-App), Updates via Internet Maße ohne Standfuß 1449 x 830 x 47 mm Maße mit Standfuß 1449 x 862 x 251 mm Den LG OLED TV 65-Zoll-Testsieger jetzt kaufen

War OLED früher echter Luxus im TV-Bereich, hat sich die Technik - bekannt für sehr satte Schwarzwerte - in den letzten Jahren endlich auch in etwas entspannteren Preisregionen breitgemacht. 2020 war das Jahr, wo sich große Hersteller wie Samsung und LG förmlich mit neuen Angeboten, Modellen und Features überboten hatten.Doch wer konnte aus dieser Flut an Geräten dann als Sieger hervorgehen? Geht es nach Stiftung Warentest , die 55 Modelle aus 2020 mit High-End-Ausstattung getestet hatten, war LG hier in keiner Kategorie zu schlagen. Das Prädikat "bester Fernseher" verdient sich der LG OLED TV 65 CX 9LA Und da die Entwicklung im TV-Bereich natürlich rasant voranschreitet, rutscht der Gewinner-OLED von LG jetzt langsam aber sicher in den Preisbereich der "Vor­jah­res­modelle". Die perfekte Anlaufstelle: An diesem Wochenende reduziert Media Markt den LG OLED TV 65CX9LA von ursprünglich 3099 Euro auf 1799 Euro Hier gilt es, sich nicht allzu lang Zeit zu lassen: Der späteste Zeitpunkt für die Bestellung zum Aktionspreis ist der. Wie bei Media Markt üblich erfolgt die Lieferung vollkommen ver­sand­kos­ten­frei, auch Media Markt-Dienste wie eine 0-Prozent-Finanzierung und Mon­ta­ge­ser­vice können mit dem Angebot genutzt werden.Bei der besten Gesamtnote "" (1,5) leistet sich das Modell dabei in keiner Kategorie des Stiftung-Warentest-Urteils eine Bewertung unter "Gut". Eine Unterstützung aller gäng­igen HDR-Formate wie HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision IQ versteht sich hier natürlich von selbst, deutlich weniger selbst­ver­ständ­lich ist dagegen die umfassende Top-Ausstattung für Gamer c garantieren flüssige Bildwiedergabe mit bis zu 120 Hz, HDMI 2.1 und Support aller wichtigen Next-Gen-Standards machen das Modell endgültig zum perfekten Wie­der­ga­be­ge­rät für Xbox Series X oder PlayStation 5.Sichert euch für kurze Zeit den LG OLED TV 65CX9LA mit 4K und umfassendem Next-Gen-Konsolen-Support zum günstigeren Preis im Online-Shop von Media Markt und erlebt TV-Inhalte und Spiele in ganz neuer, preisgekrönter Bildqualität.