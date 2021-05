The Bad Batch - Neuer Trailer zum heutigen Start der Star Wars-Serie

Videos automatisch starten

Das Angebot des Streaming-Dienstes Disney+ wächst heute um eine weitere Star Wars-Serie: In The Bad Batch steht die bereits aus The Clone Wars bekannte Kloneinheit 99 im Mittelpunkt, welche uns Disney pünktlich zum Start noch einmal genauer vorstellt.



Anders als zuletzt bei The Mandalorian handelt es sich bei The Bad Batch um eine Ani­ma­tions­se­rie, welche sich vor allem um die Einheit 99 dreht. Diese hatte bereits einen ersten Auftritt in der finalen Staffel der Serie Star Wars: The Clone Wars, die neue Serie soll nun die Geschichte rund um die experimentellen Klonkrieger noch weiter vertiefen. Alle fünf Mit­glie­der der Gruppe unterscheiden sich genetisch vom Rest der Klonarmee und besitzen be­son­de­re Fähigkeiten, die sie zu Spezialisten in bestimmten Gebieten machen. Gemeinsam übernimmt die Einheit nun verschiedene Söldnermissionen. Zeitlich sind die Ereignisse dabei nach den Ereignissen von Star Wars: Episode III angesiedelt.



Die neue Serie startet am heutigen Star Wars Day mit einem 70 Minuten langen Special bei Disney+. Die weiteren 15 Folgen der ersten Staffel gibt es dann jeweils freitags zu sehen.