Aktion gestartet: Gratis-Wi-Fi 6-Router zum 1&1 DSL 100- und 200-Tarif

1&1 bringt die Gratis-Aktion für einen neuen Home­Server+ mit Wi-Fi 6-Unterstützung zurück. Wer jetzt einen DSL-Neuvertrag abschließt, erhält ab dem DSL-100-Tarif den Wi-Fi 6-Router kostenlos und spart so rund 230 Euro. Zudem wurde der Einstiegspreis reduziert.

Vorteile von Wi-Fi 6

DSL 16 für 9,99 Euro die ersten 6 Monate, dann 29,99 Euro

DSL 50 für 14,99 Euro die ersten 6 Monate, dann 34,99 Euro

DSL 100 für 9,99 Euro die ersten 6 Monate, dann 39,99 Euro

DSL 250 für 19,99 Euro die ersten 6 Monate, dann 49,99 Euro

DSL 1.000 für 39,99 Euro die ersten 6 Monate, dann 69,99 Euro

Verfügbarkeitscheck

Jetzt mit gratis HomeServer+ und Cloudspeicher

1&1 Drillisch / United Internet

1&1 bietet seit einiger Zeit bei Abschluss eines DSL-Neuvertrags neben WLAN-Routern und Zusatzgeräten auch einen Router mit Wi-Fi 6-Support an. Dieser war bisher gegen Aufpreis erhältlich, nun fällt die Miete für den HomeServer+ weg. Wie 1&1 mitteilt, gibt es den HomeServer+ jetzt wieder kostenlos - das Angebot gab es zu Beginn des Jahres schon einmal und nur für kurze Zeit. Schnell sein lohnt sich nun also wieder.Mit dem neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6 wird im Vergleich zu Wi-Fi 5 eine fast dreimal höhere und zudem auch deutlich stabilere Datenübertragung innerhalb der eigenen vier Wände ermöglicht. Mit Wi-Fi 6 ver­bes­sert sich laut 1&1 die Ge­schwin­dig­keit und Stabilität der Daten­über­tragung um rund 40 Prozent. Im Rahmen der neuen Aktion bekommt man den Gratis-HomeServer+ in den Tarifen DSL 100 oder DSL 250. Zusätzlich wird in beiden Tarifen der kostenfreie Speicherplatz in der Cloud auf ein Datenvolumen von 1 Terabyte (TB) aufgestockt. Als Neukunde zahlt man bei 1&1 in allen Tarifen in den ersten sechs Monaten nicht den vollen Monatspreis. Aktuell stehen folgende Angebote zur Auswahl:Alle Tarife enthalten eine Telefonflatrate und mindestens eine SIM-Karte für Mobilfunk. Zudem ist die ServiceCard inklusive. Die Laufzeit beträgt mindestens 24 Monate.Im 1&1 Verfügbarkeitscheck kann man online prüfen, welche Geschwindigkeiten aktuell an einem Wohnort buchbar sind. Wer eine schnellere Leitung wünscht, bekommt derzeit zum Beispiel auch Glasfaser mit 1.000 MBit/s. Dabei zahlt man in den ersten zehn Monaten 39,99 Euro und anschließend 69,99 Euro. Die Übersicht zu allen Tarifen findet man bei 1&1 / DSL . Ab DSL 50 steht als Option auch das 1&1 HD-TV-Angebot zur Verfügung.