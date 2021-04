1&1 Aktion: Doppeltes Datenvolumen für Mobilfunk-Allnet-Flats

Bei den Mobilfunkangeboten von 1&1 gibt es jetzt wieder doppeltes Datenvolumen und reduzierte Einstiegspreise. So zahlt man jetzt beispielsweise für die Allnet-Flat mit 50 GB und bis zu 225 MBit/s LTE-Speed effektiv 32 Euro im Monat.

So viel zahlt ihr effektiv

Allnet-Flats jetzt mit doppelten Datenvolumen

Allnet-Flat LTE M jetzt mit 10 statt 5 GB. 6 Monate 9,99, dann 24,99 Euro. Durchschnitt 22,06 Euro.

Allnet-Flat LTE L jetzt mit 20 statt 10 GB. 6 Monate 14,99, dann 29,99 Euro. Durchschnitt 27,07 Euro.

Allnet-Flat LTE 5G XL jetzt mit 50 statt 25 GB. 6 Monate 19,99, dann 34,99 Euro. Durchschnitt 32,07 Euro.

Allnet-Flat LTE 5G XXL jetzt unbegrenzt statt 50 GB. 6 Monate 29,99, dann 59,99 Euro. Durchschnitt 53,32 Euro.

Einige Standorte und Tarife bieten 5G

Doppeltes Datenvolumen in den Allnet-Flats

1&1 Drillisch / United Internet

Bei den Angeboten handelt es sich um die Allnet-Flat-Verträge mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten. In den ersten sechs Monaten spart man dabei aktuell noch einmal jeweils 15 Euro, dann erst wird der volle Preis berechnet. Bei allen Tarifen ab der Allnet-Flat M wird dabei aktuell das enthaltene Datenvolumen verdoppelt. Intressant ist das aucch für alle Nutzer, die einen Vertrag mit 5G suchen: Die 5G-fähige Tarife sind auch mit bei der Aktion dabei udn zwar als 5G XL jetzt mit 50 GB statt 25 GB Daten für 19,99 Euro in den ersten sechs Monaten, dann steigt der Preis auf 34,99 Euro. Der 5G XXL-Tarif bietet derzeit sogar unbegrenztes Datenvolumen statt 50 GB und kostet in den ersten sechs Monaten 29,99 Euro und dann 69,99 Euro.Da die Preisaktionen für die ersten sechs Monate immer eher irritieren als helfen, haben wir zur besseren Übersicht für den Vergleich zusätzlich die Gesamtpreise für 24 Monate bei allen Tarifen zusammengerechnet und den monatlichen Durchschnittspreis ermittelt. Als Beispiel: Für den LTE L zahlt man aktuell in den ersten sechs Monaten 14,99 Euro, danach 29,99 Euro. Dazu kommt einmalig der Bereitstellungspreis von 19,90 Euro, macht in 24 Monaten zusammen 649,66 Euro und somit pro Monat im Durchschnitt 27,07 Euro.Alle Tarife enthalten eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze und EU-Roaming. Ab dem Tarif XL gibt es zusätzlich 50 GB Cloudspeicher, im XXL sogar 100 GB Cloudspeicher inklusive. Ab dem Tarif L ist eine Multi-Card inklusive, zum Beispiel für eine Apple Watch nutzbar. Die LTE-Tarife werden im Telefónica-Netz an­ge­boten.Möglich werden so Download­geschwindigkeiten in den Tarifen M, L und XL von bis zu maximal 225 MBit/s. Beim Upload werden bis zu 50 MBit/s erreicht. Ab dem Tarif XL bietet 1&1 übrigens bereits an einigen Standorten auch 5G an, im Tarif LTE S gibt es dagegen nur maximal 50 MBit/s im Download. Nach erreichen des Inklusiv-Volumens drosselt der Anbieter auf 64 kBit/s. 1&1 bietet die Verdoppelung des Datenvolumens bei den Mobilfunktarifen nur für kurze Zeit an.