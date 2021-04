Freenet Mobile: Flat-Tarife im D-Netz jetzt wieder ohne Anschlusspreis

Bei Freenet Mobile kann man jetzt noch einmal kräftig sparen: Alle Allnet Flats, Smartphone-Flats und Daten-Flats sind ab sofort und nur für kurze Zeit ohne Anschlusspreis zu haben - dazu gibt es reduzierte Monats­preise und bis zu 50 MBit/s Downloadgeschwindigkeit.

Tarif-Übersicht

5 GB LTE, SMS- und Telefonie-Flat für 9,99 statt 19,99 Euro

10 GB LTE, SMS- und Telefonie-Flat für 13,99 statt 24,99 Euro

15 GB LTE, SMS- und Telefonie-Flat für 16,99 statt 29,99 Euro

Monatlich kündbar oder Laufzeitvertrag mit 12 oder 24 Monaten

D-Netz

LTE-Geschwindigkeit ab 21,6 MBit/s

Nur für kurze Zeit!

Freenet

Freenet Mobile startet noch einmal eine ganz besondere Aktion - wer jetzt einen neuen Tarif bucht, kann kräftig sparen. Der Provider streicht für kurze Zeit den einmaligen Anschluss­preis, der bei Buchung eines neuen Tarifs fällig wird. Das gilt sowohl bei der monatlich künd­baren, als auch bei der Laufzeit­variante. Nutzer sparen so schon einmal bis zu 29,99 Euro. Normalerweise zahlt man für die monatlich kündbaren Tarife einmalig 29,99 Euro Anschluss­preis, beim 24 Monate Laufzeit­vertrag werden regulär 19,99 Euro fällig.Hinzu kommen weitere Aktionen, bei denen man sich verbilligte Monatspreise sichern kann. Wir haben die besten Angebote zusammengestellt und am Ende des Beitrags aufgeführt. So bietet Freenet Mobile aktuell zum Beispiel 5 GB in der Einstiegs-Allnetflat plus Telefon- und SMS-Flat für 9,99 Euro monatlich im D-Netz an. Das ist zwar nicht gerade ein luxuriös gro­ßes Datenpaket, für viele Nutzer dürfte es aber für unterwegs durchaus ausreichen. Zudem profitiert man von der guten Abdeckung im D-Netz.Der Tarif kostet derzeit dabei nur 9,99 statt 19,99 Euro im Monat . Zusammengenommen mit der Streichung des Anschlusspreises wird daraus ein wirklich interessantes Angebot. Die Ersparnis zum regulären Preis liegt damit rein rechnerisch für 24 Monate bei mindestens 260 Euro (24x10 Euro plus 19,99 Euro beziehungsweise 29,99 Euro).Genutzt wird dabei das Netz von Vodafone , Free­net Mobile wirbt mit der bewährten D-Netz­qua­li­tät. Das inkludierte Datenvolumen kann man in der Einstiegs-Allnet-Flat mit 5 GB von Free­net Mobile mit einer LTE-Geschwindig­keit von bis zu 21,6 MBit/s Download und 3,6 MBit/s Upload nutzen. Die Tarife mit mehr Da­ten­vo­lu­men werden mit bis zu 50 MBit/s Down­load an­ge­bo­ten. Aber Achtung: Nach Erreichen des Inklusivvolumens wird in allen Tarifen auf nur 64 kBit/s im Download und Upload ge­dros­selt, bis der nächste Abrech­nungs­monat beginnt.