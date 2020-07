Massive Störung beim E-Mail-Anbieter Freenet: Kein Login möglich

Der E-Mail-Dienst von Freenet ist derzeit gestört. Es gibt massive Pro­bleme, Nutzer können sich nicht einloggen und auf ihre E-Mails zugreifen. Zunächst gab es scheinbar Zertifikatsprobleme, dann weiteten sich die Schwierigkeiten aus.

Login über die Website nicht möglich

MailCheck - Mail-Postfach auf Eingänge prüfen

Allestörungen.de

Auf dem Online-Portal Allestörungen kann man das Ausmaß der aktuellen Störung beim E-Maildienst von Freenet gut erkennen: Schon den ganzen Tag über trudelten dort Fehler­meldungen ein, doch in den letzten Stunden hat sich das Problem erst richtig potenziert und immer mehr Nutzer melden Zugriffschwierigkeiten. Auch in den sozialen Netzwerken schimpfen viele Betroffene über das Problem. Eine Lösung ist scheinbar noch nicht in Sicht.Dabei scheint Freenet ein Problem durch ein abgelaufenes Zertifikat zu haben. Im Webbrowser wird die Homepage als unsicher markiert, das gilt für den gesamten Webauftritt des Unternehmens. Klickt man sich durch die Warnhinweise und besucht die Seite, scheitert es dann beim Einlogg-Versuch für die E-Mails. Kunden mit einem kostenlosen Freenet-E-Mail-Konto können sich nicht einloggen. Bei vielen Nutzern funktioniert aber der Abruf über einen alternativen Mailclient noch.Einige Nutzer berichten allerdings, dass die Probleme schon länger andauern. Einige konnten sich bereits seit Freitag nicht mehr einloggen. Andere Angebote von Freenet sind, wie es derzeit aussieht, nicht betroffen. Was die Störung genau verursacht hat, ist derzeit noch unklar. Man kann jetzt aber erkennen, dass es langsam wieder zu einem Rückgang an Problemmeldungen kommt, was aber natürlich auch einfach am Sonntagabend und der damit verbundenen Weniger-Nutzung der Angebote zusammenhängen könnte.