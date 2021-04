Microsoft Classroom Pen 2: Neuer Stylus für Schüler vorgestellt

Microsoft bringt einen neuen, besonders günstigen Surface Pen auf den Markt, der allerdings zunächst ausschließlich für Kunden aus dem Bildungs­markt erhältlich sein wird. Mit Preisen ab knapp 20 Dollar ist der sogenannte Microsoft Classroom Pen 2 extrem billig zu haben.

Wer den neuen Microsoft-Stylus erwerben will, muss leider gleich große Stückzahlen abnehmen. Da sich das Produkt ausschließlich an Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten richtet, wird der Eingabestift nur in Form von Paketen aus 20 Stück verkauft, wofür Microsoft einen Preis von 399 US-Dollar ansetzt.Für jeden der Stifte muss man also einzeln rund 20 Dollar zahlen, wobei ein freier Verkauf anscheinend nicht erfolgt. Die Redmonder boten bereits zuvor einen speziellen Classroom Pen an, doch dieser war mit knapp 40 Dollar noch ungefähr doppelt so teuer. Was sich beim neuen Modell verändert hat, verrät Microsoft leider nur zum Teil.Unter anderem hat man dem Stift jetzt ein längeres Gehäuse verpasst, so dass der Classroom Pen 2 besser gehalten werden kann. Außerdem hat er jetzt einen Clip bekommen, mit dem der Stift an einem Cover am jeweiligen Tablet befestigt werden kann. Zum Lieferumfang gehören immer auch Ersatz-Spitzen und es gibt jetzt die Möglichkeit, den Stift an einem Loch am oberen Ende fest mit einem bestimmten Host-Gerät zu verbinden.Angaben zur technischen Ausstattung des Classroom Pen 2 bleibt Microsoft leider schuldig, so dass offen ist, wie viele Druckstufen der neue Stylus unterstützt und ob Funktionen wie die Neigungserkennung ebenfalls an Bord sind. Die Verfügbarkeit des neuen Stifts soll schon ab der kommenden Woche gegeben sein, wobei noch unklar ist, ob und wann auch deutsche Kunden das Produkt erwerben können.Der aktuelle Surface Pen für Endkunden kostet offiziell knapp 80 Euro und ist damit rund vier Mal so teuer wie der Classroom Pen 2. Allerdings gibt es auch noch einen weiteren großen Unterschied: der Kinder-Stylus ist mit einer deutlich dickeren Spitze versehen.