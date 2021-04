Stark reduziert: Media Markt & Saturn starten neue Tiefpreis-Woche

Die Online-Shops von Media Markt und Saturn starten jetzt in eine neue Schnäppchen Woche und verlängern ihre große Preisansage. Außerdem gibt es in den Prospekten viele Cashback-Aktionen und günstige Technik-Angebote zu finden, die wir euch in unserem Überblick zeigen.

Gigaset-Preisansage für kurze Zeit und günstige Fernseher

Günstige Notebooks, SSDs, Drucker und Haushaltsgeräte

Neue Prospekte und große Preisansage

Neue Prospekte und 'Vergleich zwecklos'-Deals

Die beiden Elektronikhändler gehen nicht nur mit der Preisansage von Saturn und den "Vergleichen zwecklos"-Angeboten von Media Markt in die Verlängerung, sie bestücken die Frühjahrs-Sales auch mit neuen, oft stark reduzierten Deals. Abseits der beiden Aktionen solltet ihr euch zudem den Microsoft Surface Laptop 4 genauer ansehen, der ab sofort mit einem Gratis-Extra vorbestellt werden kann. Auch die neue Samsung Galaxy A-Serie und viele günstige Lenovo-Notebooks dürften Schnäppchen-Jäger interessieren.Unter den preiswerten Bestsellern der Online-Shops zeigen sich auch in dieser Woche neue und alte Bekannte. Wie üblich stehen vor allem 4K-Fernseher, Laptops, Smartphones und Haushaltsgeräte hoch im Kurs. Aber auch klassische Festnetz-Telefone, Netzwerk-Zubehör, SSDs und Kopfhörer können sich aktuell sehen lassen. Im April spendieren euch Media Markt und Saturn zudem die Versandkosten . Gutscheine oder Coupon-Codes werden nicht benötigt. Alternativ ist die Abholung in den Filialen vor Ort möglich.Bis zum 22. April um 9 Uhr früh veranstalten Media Markt und Saturn die große Gigaset-Preisansage , wobei vor allem Festnetz-Telefone und Mobilteile des Herstellers stark reduziert werden. Zu den beliebtesten Produkten gehören dabei das Gigaset CL660HX und das Gigaset C430 , beide für nur noch 33 Euro. Wer hingegen ein solides Doppelpack mit zwei Mobilteilen und Anrufbeantworter sucht, kann das Gigaset A415 A Duo für nur 45 Euro in die engere Auswahl nehmen. Für die ältere Generation wäre zudem das Gigaset E560 gut geeignet, da es über einen größeren Ziffernblock und separate Kurzwahltasten verfügt.Neben den Gigaset-Telefonen sind vor allem Fernseher bei Schnäppchen-Jägern sehr beliebt. Zu den Highlights zählen dabei der LG OLED 55 CX 9LA (55 Zoll) für günstige 1359 Euro und der Philips 65 PUS 8545/12 (65 Zoll) mit Android TV und Ambilight für nur 970 Euro. Wer auf der Suche nach dem XXL-Format ist, kann sich den Samsung GQ75Q90T (75 Zoll) mit QLED-Technologie genauer ansehen, der dank 350-Euro-Cashback zu einem Preis von nur noch 1959 Euro verkauft wird. In der soliden Mittelklasse findet man hingegen weiterhin den Samsung GU 65 TU 7199 (65 Zoll) für preiswerte 699 Euro.Zu den weiteren Technik-Deals in den Online-Shops von Media Markt und Saturn gehört das Acer Aspire 5 (15 Zoll) Notebook für 740 Euro, das mit einem Intel Core i5-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher und einer 1 TB SSD ausgestattet ist. Wer seinen PC lieber aufrüstet, könnte sich für die SanDisk Ultra 3D SSD für unter 100 Euro oder die Samsung 870 QVO SSD für 90 Euro interessieren. Beide kommen mit 1 TB Speicher. Ebenso kann sich der Brother MFC-L3750 Multifunktions-Laserdrucker für unter 400 Euro und der AVM Fritz!Repeater 2400 für 80 Euro nebst den kabellosen JBL Tune 215 TW Kopfhörern für 59 Euro sehen lassen.Abschließend werfen wir einen Blick auf die Angebote für Haushaltsgeräte. Hier bringen die Preisansagen und Prospekte unter anderem die Siemens iQ300 Waschmaschine für nur 390 Euro und den Kaffeevollautomaten Delonghi Ecam 21.116.B für 329 Euro hervor. Gefallen finden wir zudem am klassischen Sodastream Crystal 2.0 Wassersprudler samt Zubehör für 95 Euro und dem Saugroboter Roborock S6 MaxV für reduzierte 530 Euro. Abseits davon findet man im MediaMarkt-Club aktuell den Bosch KGV 332 Kühlschrank mit Gefrierfach für stark reduzierte 450 Euro unter den Deals, unabhängig von Prospekten und Co. Saturn und Amazon