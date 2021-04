"Harmlose" Kinder-App versteckt im Hinterzimmer Casino-Abzocke

Auch Apple hat immer wieder mit üblen Auswüchsen in seinem App Store zu kämpfen, jetzt ist ein besonders dreister Fall bekannt geworden. Eine Anwendung hatte sich als Spiel für Kinder ab vier Jahren getarnt, bei Zugriff aus bestimmten Ländern folgt dann aber die Überraschung.

Der lustige Affe sammelt keine Bananen, sondern allzu unvorsichtige Nutzer

Erst nach Monaten entfernt

Es ist einmal mehr ein eindrucksvoller Beweis, dass Apple bei seinem Prüfsystem für Apps immer wieder an Grenzen stößt. Wie der Entwickler Kosta Eleftheriou auf Twitter dokumentiert, fand sich im App Store für Monate eine iOS-App , die sich nach Außen hin als lustiger Plattformer für Kinder ab vier Jahren tarnt. Der Trick der dreisten Hinterleute: Registriert die Anwendung einen Zugriff aus bestimmten Ländern, verwandelt sie sich vollständig in ein angebliches Online-Casino.Doch warum machen sich die Hinterleute die vergleichsweise große Mühe, sich an dem App-Review-Prozess von Apple vorbeizuschmuggeln? Nach Ansicht des Entwicklers ist es gerade der seriöse Anstrich des App Stores, der solchen Aufwand rechtfertigen kann. "Da die App kostenlos ist und der App Store laut Apple ‘ein Ort ist, dem man vertrauen kann', werden die meisten Leute (...) einfach loslegen und sie herunterladen", so Eleftheriou.Seit vergangenem Freitag hat Apple die App und eine weitere Anwendung desselben Entwicklers von seiner Plattform entfernt, bis dahin waren diese aber bereits seit Monaten verfügbar. Für Apple aber ein noch viel unangenehmerer Fakt: In diesem Zeitraum hatten die Anwendungen mehrere Updates erhalten, die von dem Unternehmen ebenfalls alle abgenickt worden waren.Und dann zeigt sich - wie zu erwarten war - das auch das im App-Hinterzimmer verstecke Casino in Wirklichkeit keine großen Gewinne verspricht. Den nötigen Gedankenprozess "oh, die Kinderapp hat sich in ein Casino verwandelt, da versuche ich doch mal mein Glück" können wir an dieser Stelle aber nur schwer nachvollziehen. "Als Sahnehäubchen auf der Torte sagen die Leute in den Rezensionen, dass sie große Summen für das Versprechen eines Bonus eingezahlt haben, aber sie haben nie die versprochenen Auszahlungen erhalten", so Eleftheriou.