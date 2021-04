Zu viel versprochen: UK-Aufsicht ermahnt Apple wegen Pro Display XDR

Die Werbeaufsicht in Großbritannien stört sich sehr daran, wie Apple das Pro Display XDR bewirbt. Die Behauptung, dass das Panel "deutlich über HDR hinaus" gehe, muss der Konzern zurückziehen, aber auch Angaben zu Farbraum und Kontrast werden bemängelt.

Natürlich haben Unternehmen mit ihrem Werbematerial das Ziel, ihre Produkte in das bestmögliche Licht zu rücken. In dieser Hinsicht erhebt die Advertising Standards Authority (ASA) in Großbritannien jetzt gegen Apple den Vorwurf, mit den Aussagen zum Pro Display XDR seine Kunden wohl etwas zu sehr blenden zu wollen. Nachdem die Behörde Be­schwer­den eingereicht hatte, dass Apple wichtige Funktionen mit allzu kreativen Aussagen be­wer­be, ord­nen die Werbe-Hüter jetzt den Konzern dazu an, einige Werbetexte zu streichen.Einer der Punkte, bei denen sich Apple nach Ansicht der Behörde um eine zu großzügige Auslegung der Tatsachen bemüht, ist HDR. Hier wirbt das Unternehmen seit der Vorstellung mit der Aussage: "XDR. Es geht deutlich über HDR hinaus". Der ASA ist diese Aussage aber deutlich zu allgemein. Daher ordnet man Apple gegenüber an, diese in UK aus allen Wer­be­ma­te­ri­a­li­en zu entfernen - eine entsprechende Anpassung der Formulierung hat Apple dann auch auf der britischen Produktseite vorgenommen.Darüber hinaus muss Apple auch bei weiteren Angaben nachbessern. Bisher hatte der Kon­zern lediglich von einem "großen P3 Farb­raum" gesprochen, die ASA verlangt hier, dass man spezifiziert, dass es sich um einen Sup­port von 99 Prozent des P3-Farbraums handelt - Apple fügt hier auf Anordnung eine Fußnote an.Zu guter Letzt stört sich die Werbeaufsicht auch an den Aussagen zum Kontrast. Apple gibt hier bisher an, dass man ein Verhältnis von 1.000.000:1 erreicht und belässt diese Angabe bisher auch weiterhin auf der Produktseite. Wie 9to5Mac berichtet, will sich der Konzern hier mit "unabhängigen Tests" seine Aussage bestätigen lassen. In anderen Ländern hat Apple alle alten Formulierungen beibehalten.