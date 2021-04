Prime Video, Netflix & Disney+: Das sind die Highlights der Woche

Nach den Osterfeiertagen zeigen sich Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ jetzt mit einer großen Auswahl an neuen Filmen und Serien. Die drei Video-Streaming-Dienste zeigen in dieser Woche mehr als 30 Block­buster. In unserer Übersicht findet ihr alle Neustarts.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 14)

Familienanhang: Teil 3 ab 5. April

Jack, der Monsterschreck: Alles Gute zur Apokalypse ab 6. April

Schnelles Geld ab 7. April

Die Hochzeitshelferin ab 7. April

Der große Tag: Kollektion 2 ab 7. April

Dolly Parton: A MusiCares Tribute ab 7. April

Der größte Kunstraub der Geschichte ab 7. April

Yakuza goes Hausmann ab 8. April

Hast Du jemals Glühwürmchen gesehen? ab 9. April

Thunder Force ab 9. April

Night in Paradise ab 9. April

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 14)

Black-Ish Staffel 1-6 ab 05. April

Framing Britney Spears ab 05. April

Grandma's Boy ab 05. April

Girl On The Train ab 05. April

The Secret: Traue dich zu träumen ab 06. April

The Factory ab 06. April

Ask the Dust ab 07. April

47 Ronin ab 08. April

The 100 - Staffel 1-7 ab 09. April

Swamp Thing - Staffel 1 ab 09. April

Black Water: Abyss ab 11. April

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 14)

Der Hundeflüsterer: Die Story ab 9. April

Wolfsblut 2 - Das Geheimnis des weißen Wolfes ab 9. April

Solar Opposites - Staffel 2 ab 9. April

Criminal Minds - Staffeln 1-15 ab 9. April

Ein Geschenk des Himmels - Vater der Braut II ab 9. April

Junior's freier Tag ab 9. April

Legion - Staffeln 1-3 ab 9. April

Mr. Bill ab 9. April

Voll auf die Nüsse ab 9. April

Vater der Braut I + II ab 9. April

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Mit dem (Fast)-Superheldinnen-Film Thunder Force zeigt Netflix sein erstes April-Highlight aus eigener Produktion. Melissa McCarthy (u.a. Ghostbusters) und Oscar-Preisträgerin Oc­ta­via Spencer (u.a. The Help, Hidden Figures) sind hier in den Hauptrollen zu sehen, wie sie Chicago gegen Superschurken verteidigen wollen. Ebenso gilt die Dokumentation über den größten Kunstraub der Geschichte als sehenswert. Während der in vielen Bundesländern andauernden Osterferien 2021 hat Netflix mit Familienanhang (Teil 3) und Jack, der Mons­ter­schreck zudem einige neue Kids & Family-Filme parat.Amazon Prime Video und Disney+ samt Star-Channel versuchen hingegen mit einer Vielzahl an kompletten Serien-Staffeln ihre Abonnenten vor den Bildschirm zu locken. Prime-Mit­glie­der sehen unter anderem sechs Staffeln von Black-Ish und sieben Staffeln der Sci-Fi-Serie The 100. Auf Disney+ stehen zudem 15 Staffeln der US-amerikanischen Krimiserie Criminal Minds, die zweite Staffel der animierten Sci-Fi-Sitcom Solar Opposites und drei Staffeln von Legion zum Streamen bereit. Ebenso sieht man bei den beiden Streaming-Anbietern Filme wie 47 Ronin und Voll auf die Nüsse.Jeden Freitag starten auf Disney+ und Apple TV+ neue Folgen von The Falcon and the Winter Soldier sowie For All Mankind, die man als Marvel-, Sci-Fi- und Weltraum-Fan unserer Meinung nach nicht verpassen sollte.