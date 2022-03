Flaggschiff-Power für 450€: Realme GT 2 zum Bestpreis bei Amazon

Mit Snapdragon 888 , 120-Hertz-AMOLED-Display und superschnellem Quick-Charging läuft das Realme GT 2 5G so manchem Handy den Rang ab. Und dennoch bietet Amazon das Smartphone aktuell für nur 450 Euro an. Der bisherige Bestpreis für das Smartphone - Deal-Check!

Realme GT 2 mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher für 449,99 Euro bei Amazon

Angebot ist bisheriger Bestpreis für das Smartphone

Nur die Farben "Paper White" und "Steel Black" erhältlich

Lohnt sich der Kauf des Realme GT 2 5G?

Nextpit

Wollt Ihr ein top-aktuelles Smartphone, seid aber nicht bereit, dafür über 1000 Euro auszugeben? Dann habe ich für Euch einen interessanten Deal bei Amazon gefunden. Denn der Versandhändler bietet das Realme GT 2 5G derzeit mit 128 Gigabyte Speicher und 8 Gigabyte RAM für nur 449,99 Euro an . Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung spart Ihr so genau 100 Euro.Mit 18 Prozent Rabatt gab es das Smartphone laut Preisvergleichsportal bisher noch nicht. Ein Bestpreis also, der sich lohnt, obwohl das Handy noch gar nicht allzu lange auf dem Markt ist. Realme hat es erst im Rahmen des MWC 2022 zusammen mit dem Realme GT 2 Pro präsentiert.Wie anfangs bereits erwähnt, handelt es sich beim Realme GT 2 5G um ein Smartphone, das man sicher als "Flaggschiff-Killer" bezeichnen kann. Denn mit dem Qualcomm Snapdragon 888 arbeitet das Handy mit dem schnellsten Top-SoC aus dem letzten Jahr. Die Geschwindigkeit des Quick-Charging zieht mit 65 Watt zudem einige 2022-er Flaggschiffe ab. Gleiches gilt für die große Batterie, die 5000 Millamperestunden misst.Abzüge gibt es allerdings bei der Kamera. Während die Hauptkamera mit dem Sony IMX 766 als Sensor sicher für tolle Bilder sorgt, bekommt man nur eine Ultraweitwinkelkamera mit 119 Grad Sichtfeld und einen Makrosensor als Alternativen. Auch die Selfie-Kamera löst lediglich mit 16 Megapixeln auf. Doch auch wenn wir das Handy noch nicht selbst testen konnten, gebe ich für das Realme GT 2 5G zu diesem Kurs grünes Licht!