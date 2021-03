Spotify bekommt im Web und auf dem Desktop eine neue Optik

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify ist der weltweit führende: 345 Millionen Nutzer werden als aktiv gezählt, 155 Millionen sind zahlende Abonnenten. Und sie alle bzw. viele von ihnen werden demnächst einen neuen Desktop-Client und ein überarbeitete Wen-Ansicht bekommen.

Trotz Änderungen noch vertraut

Spotify - Musik-Streaming-Client

Viele Spotify-Nutzer haben den Streaming-Pionier vor allem auf dem Smartphone im Einsatz, doch ein signifikanter Teil hört Spotify über eine Desktop-Anwendung oder auch den Webbrowser. Und die Desktop-Anwender müssen sich demnächst an eine neue Version gewöhnen, denn Spotify hat nun bekannt gegeben, dass man ständig an einem neuen "Look, Feel und der Funktionalität" arbeitet.Das Unternehmen schreibt dazu: "Wir testen, entwickeln und launchen ständig neue Funktionen, optimieren für neue Geräte und versuchen, unser Inhaltsangebot zu erweitern. Doch auf dem Weg dorthin hatten wir das Gefühl, dass unsere Desktop-App nicht mehr mithalten konnte und dass es Zeit für eine Veränderung war."Das ist der Grund, warum man ab sofort einen neuen verbesserten Look verteilt. Mit den Änderungen will Spotify die Navigation verbessern und den Benutzern Zugang zu neuen Steuerelementen und Funktionen bei Wiedergabelisten, Suche, Radio, Warteschlange, Bibliothek etc. ermöglichen.Die Änderungen sind zwar durchaus signifikant, man kann aber auch nicht gerade behaupten, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Im Großen und Ganzen ist die Optik ähnlich wie die bisherige, sie wurde aber sichtlich verbessert bzw. verfeinert. So wurde dem Erscheinungsbild mehr Farbe spendiert, Spotify wirkt in App und Web etwas bunter und freundlicher. Künstler, Alben und Podcasts bekommen nun beispielsweise eine am Logo ausgerichtete Hintergrund-Farbe (vor allem im oberen Bereich).Die Navigation wurde ebenfalls überarbeitet: So findet sich die Suchleiste nun auf der linken Seite. Dort sind nun drei Elemente zentral: Start, Suche und Bibliothek. Verbessert wurde auch das Erstellen von Playlists: Diesen kann man nun eine Beschreibung hinzufügen und ein eigenes Bild hochladen. Songs können über eine integrierte Suche gefunden und per Drag & Drop verschoben werden.Auch die Künstler- und Genre-Übersichtsseiten wurden neu gestaltet, auch hier ist das Ziel von Spotify gewesen, die Optik weniger überladen und auch etwas freundlicher zu gestalten.