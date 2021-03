Die Telekom erhöht Preise von Alt-Tarifen - jetzt ist Zeit zu wechseln

Die Telekom kontaktiert aktuell alte Bestandskunden im Mobilfunk­bereich, um sie über eine Preiserhöhung zu informieren. Das ist nun für die Nutzer der alten Tarife ein guter Zeitpunkt zu kündigen, denn es gibt ein Sonderkündigungsrecht.

Sonderkündigungsrecht

Das berichtet Caschy in seinem Weblog . Es geht dabei um einige wenige ältere Tarif-Angebote, die schon länger aus der aktiven Vermarktung rausgefallen sind. Dazu gehören laut Caschy unter anderem der MagentaMobil S der 1. Generation, Complete Mobil S, Complete Mobil L, Complete Comfort M, Call S und Call XS der 1. Generation. Die Preise steigen monatlich um ein bis zwei Euro. Die Anpassungen treten zum 1. Mai 2021 in Kraft.Caschy hat auch Teile aus dem Schreiben veröffentlicht, mit dem die Telekom die Betroffenen über die Änderungen informiert. Da heißt es:Betroffene Kunden haben nun ein Sonderkündigungsrecht. Das heißt, dass Nutzer der alten Tarife nun ohne die Einhaltung der regulär vereinbarten Kündigungsfrist jetzt zum 30. April 2021 kündigen können. Dazu muss aber auf das Sonderkündigungsrecht aufgrund der Preiserhöhung mit hingewiesen werden. Da diese alten Tarife durchgängig mittlerweile durch bessere Angebote ersetzt wurden - günstiger und mehr Daten, Flats, etc., ist es nun ein guter Zeitpunkt, zu wechseln.Wer sich nicht sicher ist, welchen Tarif beziehungsweise welche Tarifgeneration er hat und ob es nicht bessere Angebote gibt, kann sich zum einen mit dem Telekom-Support in Verbindung setzen und ein Angebot für einen der neuen Tarife anfordern. Alternativ wechselt man gleich ganz den Anbieter. Passende Tarife findet ihr in unserem Angebots-Vergleich: