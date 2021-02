Knaller Daten-Tarif: 15 GB 150 Mbit/s Telekom-Netz für unter 10 Euro

Nur für kurze Zeit

Reiner Daten-Tarif zum Schnäppchenpreis bei Sparhandy

Reiner Daten-Tarif zum Schnäppchenpreis bei Deinhandy

Den Green Data XL-Tarif von Mobilcom Debitel mit 15 GB gibt es so jetzt statt regulär für 29,99 Euro für 9,99 Euro im Monat - und zwar wahlweise bei Sparhandy oder bei Deinhandy . Die Konditionen sind in beiden Fällen exakt gleich.Der Green Data XL-Tarif ist ein reines Datenangebot und damit also ideal für Tablets und andere Geräte. Die Nutzung von VoIP und Instand Messaging ist laut Anbieter möglich, die Nutzung von Peer-To-Peer, BlackBerry-Diensten dagegen ausgeschlossen. SMS-Empfang ist freigegeben und kosten 19 Cent je SMS in alle deutschen Netze. Für MMS zahlt man 39 Cent. Theoretisch könnt ihr mit diesem Tarif also auch auf dem handy klarkommen, gedacht ist er aber vor allem für Tablets. Der Green Data bietet Downloadgeschwindigkeiten von maximal 150 Mbit/s und 10 Mbit/s im Upload an - das ist ein ordentliches Angebot. Man profitiert von der guten Netz­ab­deckung der Telekom. Der Aktions-Tarif hat 24 Monate Mindestlaufzeit.Aber Achtung: Der Monatspreis beträgt in den ersten 24 Monaten 9,99 Euro durch Rabatte der Vermarkter, ab dem 25. Monat zahlt man dann aber den vollen Preis von 29,99 Euro. Wer das nicht möchte muss rechtzeitig kündigen, die Frist beträgt drei Monate zum Vertragsende. Bei nicht rechtzeitiger Kündigung verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr.Es fällt eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro an, die man sich aber nach der Aktivierung der SIM-Karte bei Mobilcom-Debitel durch Einwilligung in Werbemaßnahmen zurückholen kann. Nähere dazu findet man auf den Webseiten von Sparhandy und Deinhandy. Das Inklusivvolumen kann nur im Mobilfunknetz der Telekom innerhalb Deutschlands genutzt werden, Ausnahme ist die Regelung zum EU-Roaming. Nach Erreichen von 15 GB Datenvolumen in einem Abrechnungs­zeitraum wird die Datenübertragung von 150 Mbit/s auf GPRS-Geschwindigkeit mit 64 Kbit/s reduziert. Nicht genutztes Inklusivvolumen verfällt am Ende eines Monats.Die Rabattaktion für den reinen Internet-Tarif Green Data gibt es nur für kurze Zeit mit dem Extra-Rabatt.