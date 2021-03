Nur heute: Media Markt und Saturn starten neue 24-Stunden-Deals

Die beiden Elektronikhändler Media Markt und Saturn ergänzen ihre "Vergleichen zwecklos"-Aktion um neue Tagesangebote, die für nur 24 Stunden gültig sind. Wir zeigen euch die günstigen Deals aus den Online-Shops sowie Prospekten und vergleichen die Preise.

Günstige Festplatten, Tablets, Laptops und Co. im Preisvergleich

Starke Preisansage nur bis zum 4. März

Wer die aktuellen Angebote bei Media Markt und Saturn verfolgt, wird heute auf sechs neue Tagesangebote stoßen, die bis zum 4. März um 9 Uhr früh verkauft werden. Sie sind Teil der jüngsten Prospekte der Online-Shops und werden versandkostenfrei nach Hause geliefert. Alternativ kann eine Abholung der Artikel in einer Filiale vor Ort reserviert werden, sollten Kunden ihre Schnäppchen schon heute in den Händen halten wollen. Gutscheine oder Coupons müssen für den Rabatt nicht eingegeben werden.Ein Blick in den WinFuture-Preisvergleich verrät, dass Media Markt und Saturn in ihren Online-Shops unter anderem die WD Elements (externe Festplatte) mit 10 TB Speicher zum aktuellen Bestpreis von 172 Euro anbieten und andere Händler um mindestens 17 Euro unterbieten. Ähnlich sieht es beim ASUS Chromebook C423NA-EB0243 für 329 Euro aus, welches die beiden Händler scheinbar exklusiv anbieten und preislich sogar einige leis­tungs­schwä­che­re Celeron-Varianten des ChromeOS-Notebooks hinter sich lassen. Der 14-Zöller eigenet sich dabei vor allem für Einsteiger oder Schüler.Einen guten Preis bieten Media Markt und Saturn zudem für das Devolo Magic 2 Wifi Next-Kit samt Powerline-Adapter mit Übertragungsraten von bis zu 2400 Mbit/s direkt über die Steck­do­se. Zwar haben andere Online-Shops beim Preis von 177 Euro mitgezogen, doch einen günstigeren Händler gibt es für dieses Paket zur Zeit nicht. Das gleiche Bild zeichnet sich bei den beiden Android-Tablets von Lenovo ab, wahlweise im 10,3 Zoll- und 10,1 Zoll-Format ab 120 Euro.Bei der LG DSN9YG Soundbar mit 5.1.2-Surround und Dolby Atmos ist man mit 749 Euro unter den namhaften Shops zwar gut aufgestellt, einige Marketplace-Händler bei Amazon unterbieten den Preis jedoch deutlich. Die nachfolgenden Buttons führen euch direkt zu den Rabattaktionen bei Media Markt und Saturn. Saturn und Amazon