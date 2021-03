Neuer Aldi-PC für das Home-Office ab 8. März für 569 Euro erhältlich

Mit dem Medion Akoya E66017 steht ab dem 8. März ein neuer Aldi-PC in den virtuellen Regalen des Discounters. Der Desktop soll sich für die Ba­sis-Ausstattung im Home-Office eignen und setzt für 569 Euro auf einen Intel Core i5, 512 GB SSD und die Nvidia GeForce GT 1030.

Ausstattung des neuen Aldi-PCs und Preisvergleich

Aldi-PC schon vorab günstiger für 550 Euro

Medion, Aldi & Toa Heftiba

Derzeit findet man in den Prospekten von Aldi Nord nahezu wöchentlich neue Technik-Angebote für Desktop-PCs, Notebooks und Zubehör, die der Lebensmittelhändler über seinen eigenen Online-Shop "Aldi liefert" vertreibt. Ab nächster Woche Montag bewirbt man einen weiteren Standrechner, der laut Hersteller genügend Leistung für das Arbeiten zu Hause und für gängige Multimedia-Anwendungen mitbringen soll. Dabei liegt der Kostenpunkt für den Medion Akoya E66017 bei 569 Euro.In der hart umkämpften Mittelklasse setzt der neue Aldi-PC auf einen Intel Core i5-10400F nebst 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher. Der Prozessor bietet dabei insgesamt sechs Rechenkerne und eine maximale Taktrate von 4,30 GHz. In Hinsicht auf den Festspeicher wird eine 512 GB große PCIe-SSD verbaut. Grafisch hingegen setzt das Medion-System auf eine dedizierte Nvidia GeForce GT 1030 mit 2 GB GDDR5-Speicher. Abseits davon sind WLAN-ac (Wi-Fi 6), Bluetooth, Gigabit-LAN und insgesamt sechs USB-Anschlüsse (4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0) an Bord.Ein Blick in den Preisvergleich verrät, dass Aldi Nord seine Rechnung wohl nicht mit Media Markt gemacht hat. Hier wird der baugleiche Medion Akoya E66016 nämlich bereits jetzt zu einem Preis von nur 549,99 Euro angeboten. Damit unterbietet die Ceconomy-Tochter schon vorab den Discounter und sein Prospekt-Angebot. Auf der Suche nach einem weiteren, ähn­li­chen Komplettsystem kommt nur der HP Desktop M01-F1022ng in Frage. Der bietet mit der Nvidia GeForce GTX 1650 Super eine deutlich stärkere Grafikkarte, schlägt bei Amazon allerdings auch mit 666 Euro zu Buche.