Klappe, die erste: Microsoft Surface Duo als Produktivitäts-Garant

Mit dem Surface Duo feiert Microsoft in Deutschland sein Smartphone-Comeback und verabschiedet sich vom Einheitsbrei. Zwei Displays, ein optimiertes Android samt eigenem Launcher und ein sinnvolles Design machen den Exoten zum Premium-Highlight. (Anzeige)

Der perfekte Multitasker für Office, eBooks, Browser und Co.

Man investiert in einen tollen, langlebigen Exoten

Derzeit versuchen viele Hersteller vergeblich mit falt- und klappbaren Smartphones den Markt zu erobern, setzen dabei jedoch nur auf ein einziges Display. Die dadurch ent­ste­hen­den Ein­bußen hinsichtlich der Qualität und Langlebigkeit will Microsoft nicht in Kauf nehmen. Des­halb verbauen die Redmonder im neuen Surface Duo gleich zwei Displays - Ohne Knick, ohne Einschränkungen und vor allem verpackt in einem Gehäuse mit einer erstklassigen Ver­ar­bei­tungs­qualität und stabilen Metallscharnieren. Doch wozu braucht man zwei Displays?In erste Linie platziert Microsoft das Surface Duo als Business-Gerät am Markt, was es aber auch für Otto Normalverbraucher nicht uninteressant macht. Schließlich schreibt man über die Office-Zielgruppe hinaus E-Mails, arbeitet an der einen oder anderen Präsentation oder widmet sich zum Feierabend einem eBook. Hier profitiert man nicht nur von den beiden 5,6-Zoll-Displays im untypischen, aber praktischen 4:3-Format, sondern auch von angepassten Android-Apps. Nützliche Tools wie Outlook oder Microsoft Teams verteilen sich mit ihren Funk­ti­o­nen optimal auf beide Bildschirme, die einen deutlich größeren Lesebereich bieten als so manch schmales 16:9-Smartphone.Weitere Anwendungsszenarien ergeben sich außerdem dadurch, dass Nutzer das Surface Duo wie ein Mini-Notebook aufstellen und verwenden können, um längere Texte zu schreiben oder bequem an einer Zoom-Videokonferenz oder einem privaten Skype-Gespräch teil­zu­neh­men. Dabei sollte das Surface Duo nicht mit einem oftmals unhandlichen Tablet ver­wech­selt werden. Durch das 360-Grad-Scharnier können die beiden Displays einfach aus­ei­nan­der­geklappt werden, sodass aus dem großflächigen Doppel-Format mit wenigen Hand­grif­fen ein klassisches Smartphone wird. Das Surface Duo gilt also als 3-in-1: Smart­phone, Tab­let und Mini-Notebook in einem Gerät.Natürlich ist der Preis ab 1549 Euro deutlich im Geldbeutel zu spüren, doch man investiert beim Surface Duo in ein Dual-Screen-Konzept, das Microsoft auch in den nächsten Jahren softwareseitig deutlich ausbauen wird. Von Updates für den eigenen Android-Launcher bis hin zu einer noch besseren Integration in Verbindung mit Windows 10, dem Office-Paket Microsoft 365 und dem klassischen Smartphone-Alltag mit gängigen Apps und Spielen. Sogar Google springt auf den Zug auf und optimiert sein Android 11-Betriebssystem für Modelle mit zwei Bildschirmen.