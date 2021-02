Laptops: Komponentenmangel nach Nachfrage-Explosion, Preise steigen

Wer derzeit auf der Suche nach einem neuen Notebook ist, muss sich aufgrund der extrem gestiegenen Nachfrage wohl allmählich auf steigen­de Preise einstellen. Weil die Komponentenhersteller ihre Preise erhöht haben, ziehen jetzt auch die Vertragsfertiger nach.

Wie der taiwanische Branchendienst DigiTimes unter Berufung auf Quellen aus der Industrie berichtet, stehen die großen Vertragsfertiger kurz vor der Anhebung ihrer Preise. Da die meisten Markenanbieter von Laptops ihre Geräte bei den Auftragsproduzenten herstellen und nicht nicht in eigenen Werken fertigen lassen, dürften die Preiserhöhungen unter Umständen auch bei den Endkunden ankommen.Zuletzt hatten mehrere Zulieferer von für den Bau von Notebooks benötigten Chips ihre Preise angehoben, weil die Kapazitäten für deren Produktion bei den ebenfalls als Vertragsfertiger arbeitenden Chipwerken in Folge der erhöhten Nachfrage stark begrenzt sind.Schon länger gibt es außerdem Engpässe bei der Verfügbarkeit einiger anderer wichtiger Komponenten: Aktuell hapert es unter anderem an LCD-Panels und CPUs, so dass die Notebook-Hersteller ohnehin schon anfällig für Preiserhöhungen ihrer Zulieferer sind.Zusätzlich sind die Kosten für die Fertigung in China aufgrund steigender Löhne zuletzt auch weiter nach oben geklettert. Einer der Gründe hierfür ist der Wunsch der Vertragsferiger, die Arbeiter trotz des bevorstehenden Chinesischen Neujahrsfests weiter arbeiten zu lassen, um die hohe Zahl der eingehenden Bestellungen zu erfüllen.Für das laufende Jahr erwarten Marktbeobachter einen erneuten kräftigen Anstieg der Notebook-Stückzahlen. So sollen 2021 wohl rund 227 Millionen Geräte abgesetzt werden können, was einem Anstieg gegenüber dem letzten Jahr um gut 13 Prozent entsprechen würde. Gerade Chromebooks erfreuen sich größter Beliebtheit, stiegen ihre Verkaufszahlen 2020 doch um rund das Vierfache.