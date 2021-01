Nur für 4 Tage: Media Markt und Saturn starten die Winter-Tiefpreise

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn stehen jetzt viele neue Technik-Angebote zu günstigen Preisen bereit, die sich sehen lassen kön­nen. Ebenso zeigen sich die Händler mit ihren Schnäppchen-Prospekten und einem 19%-MwSt.-Rabatt. Wir verraten euch die besten Deals.

Smartphones und 4K-Fernseher jetzt stark reduziert

Günstige PCs, Notebooks, Zubehör und Haushaltsgeräte

MediaSaturn

In unserem heutigen Überblick können wir euch insgesamt vier Winter-Sales empfehlen. Vor allem der neuen Saturn-Prospekt und der Media Markt-Flyer können dabei überzeugen. Hier gibt es nicht nur einen soliden Preis­nach­lass, sondern auch einen kostenlosen Versand. Wer auf der Suche nach einem neuen Smart­phone oder Fernseher ist, sollte sich zudem die Xiaomi-Woche genauer ansehen. Hier spart ihr euch in beiden Online-Shops die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent. Ebenso emp­feh­lens­wert: Der Western-Digital-Rabatt auf Festplatten. Die Aktionen gelten nur noch bis Sonntag, den 31. Januar.Wie es für die beiden Elektronik­händ­ler üblich ist, finden Schnäppchen-Jäger günstige Produkte querbeet über alle Kategorien verstreut. Neben den eingangs erwähnten Handys und Smart-TVs wurden die Preise von Notebooks, Tablets, Haushaltsgeräten und einer Vielzahl an Audio-, Computer- und Netz­werk-Zubehör gesenkt. Wie immer gilt: Gutscheine oder Coupon-Codes werden für den Rabatt nicht benötigt. Trotz Corona-Lockdown ist es zudem weiterhin möglich, Bestellungen aus den Filialen vor Ort abzuholen.In Hinsicht auf günstige Smartphones ohne Vertrag können in dieser Woche gleich zwei Aktionen von Media Markt und Saturn überzeugen. Zum einen der 19%-MwSt.-Rabatt auf viele Xiaomi-Produkte, zum anderen die große Smartphone-Week . Letztere hält ebenso günstige Preise für Geräte von Herstellern wie Samsung, Apple, Huawei, Oppo und LG bereit. Achtet dabei auch auf passende Zubehör-Bundles, denn oft erhaltet ihr eine Smartphone-Hülle kostenlos zum Gerät dazu. Die nachfolgende Liste zeigt euch die unserer Meinung nach besten Handy-Angebote.Gerade in Zeiten des Coronavirus spielen Fernseher in vielen Haushalten eine große Rolle. Gut, dass man in den Online-Shops entsprechend stark reduzierte Schnäppchen findet. Klassischerweise sind vor allem die 55- und 65-Zoll-TVs heiß begehrt, doch auch größere Formate bis hin zu 85 Zoll finden sich in den Prospekten . Dabei zieht sich der Rabatt durch alle Preisbereiche. Vom günstigen Einsteiger-Modell für unter 500 Euro bis zum OLED-Luxus im Segment über 1000 Euro. Für Letztere fällt der Preisnachlass entsprechend höher aus. Das sind die Highlights:Unter den PC- und Notebook-Angeboten befinden sich in dieser Woche einige wenige Perlen, die Media Markt und Saturn im Mittelklasse-Segment platziert haben. Vor allem Produkte von HP, ASUS und Microsoft können sich vom Preis her sehen lassen. Dazu zählt auch diverses Computer-Zubehör wie SSDs, Festplatten und Monitore. Bei Komplettsystemen legen die Händler zudem oftmals ein Office-Software-Paket gratis dazu und vor allem für Einsteiger und das Home-Schooling von Schülern gibt es zusätzlich einige günstige Deals. Überzeugt haben uns:Abseits der klassischen Technik-Kategorien glänzen die Online-Shops in ihren Prospekten mit echten Schnäppchen für Haushaltsgeräte . Stark reduzierte Waschmaschinen, Staubsauger, Kühlschränke und vor allem Kaffeevollautomaten sind hier mit dabei. Wer also sein Home-Office bereits aufgerüstet hat, kann sich jetzt um die Küche kümmern. Hier lohnt sich die versandkostenfreie Lieferung noch mehr, da die Kosten sonst bei über 30 Euro liegen wür­den. Ebenso stehen die Großgeräte auch zur Abholung in den Filialen von Media Markt und Saturn bereit.